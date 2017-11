50 Jahre Wertstatt

, (links) Inhaber der gleichnamigen Kraftfahrzeugwerkstatt im Dettelbacher Stadtteil Effeldorf, wurde von der IHK mit der Urkunde für das 50-jährige Firmenjubiläum ausgezeichnet. Während der Herbstsitzung des IHK-Gremialausschusses Kitzingen in der Firma Georg Ackermann in Wiesenbronn nahmen stellvertretender Vorsitzender Andreas Moser und Geschäftsführer Radu Ferendino (rechts) von der IHK-Würzburg-Schweinfurt die Ehrung vor. 1967 übernahm Karl-Heinz Erk die Tankstelle mit Werkstatt und Service beim Hotel Leicht in Biebelried. Nach 17 Jahren in Biebelried errichtete Erk einen Werkstattneubau in seinem Wohnort Effeldorf. Die Werkstatt führt der Firmengründer heute noch. Ehrenamtlich war Erk unter anderem 36 Jahre als Stadtrat in Dettelbach tätig, davon zwei Wahlperioden als zweiter Bürgermeister. Foto: Willi Paulus