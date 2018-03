41 000 Ruderkilometer zurückgelegt

Der Vorsitzende des Kitzinger Rudervereins Dieter von der Kall blickte bei der Jahresversammlung auf ein unfallfreies Ruderjahr, in dem 137 aktive Ruderer auf 41 000 Ruderkilometer zurücklegten und in dem wieder viele Veranstaltungen und Wanderruderfahrten stattfanden, zurück. Da auch die Mitgliederzahl mit 190 nahezu gleich geblieben und die Finanzen gleichbleibend positiv waren, versprach es ein ruhiger Abend zu werden. Allerdings steht auch der Ruderverein vor dem Problem, dass die Mitglieder im Schnitt immer älter werden und der Jugendbereich zwar nicht wegbricht aber doch wegbröselt. Damit geht eine Wandlung des Sportvereins weg vom Leistungssport, hin zum Breitensport einher, der zwar nicht jedermanns Geschmack, im Moment aber wohl nicht umkehrbar ist. Deshalb wurde ein weiteres Boot bestellt: ein Doppelzweier soll voraussichtlich schon im Spätsommer geliefert werden. Wichtig ist nun, dass die verschiedenen Gruppen im KRV gemeinsam an einem Strang ziehen und auch in Zukunft das positive Bild des Vereins in Kitzingen und Umgebung weiter verstärken. Um das gute Miteinander ging es auch in einem Antrag unter „Sonstiges:“ Um die Begegnungen zwischen Motorbootfahrern und Ruderern in Zukunft für beide Parteien stressfreier zu gestalten, soll im Laufe des Jahres ein Aktionstag unter dem Motto „Muskel trifft Motor“ stattfinden, an dem Ruderer und Motorbootfahrer über den Tellerrand und in die Welt des jeweils anderen Sports blicken können.

Davon unabhängig können sich Interessierte bereits jetzt zu den alljährlichen Schnupperkursen anmelden. Der Kurs für Jugendliche startet am Montag, 9. April, der für Erwachsene am Mittwoch, 11. April.