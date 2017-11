400 000 Euro für den TSV Abtswind

Die Gemeinde Abtswind greift dem TSV Abtswind großzügig unter die Arme. Wie Bürgermeister Jürgen Schulz in der Sitzung des Gemeinderates Abtswind bekannt gab, entschloss sich der Rat, den Bau eines neuen Kunstrasenspielfeldes sowie eines Funktionsgebäudes mit 400 000 Euro zu bezuschussen. Der Sportverein hatte im Mai dieses Jahres das Vorhaben vorgestellt und einen Antrag bei der Kommune eingereicht.

Für das gesamte Projekt, das ein Funktionsgebäude beinhaltet, in dem Umkleideräume, sanitäre Anlagen und Lagermöglichkeiten untergebracht werden, hatte der Verein Kosten von 900 000 Euro ermittelt. Eine Gruppe aus dem Vorstand fragte bei den zuständigen Stellen des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) wegen möglicher Zuschüsse nach. Gleichzeitig hatte der ortsansässige Unternehmer Christoph Mix, zugleich Vorstandsmitglied beim TSV, dem Verein einen großzügigen Zuschuss zugesichert. Um das Projekt überhaupt zu realisieren, müsste die Gemeinde nach Abzug aller Zuwendungen 400 000 Euro beisteuern, lautete der Plan.

Im Gemeinderat wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Zuschuss in dieser Höhe zu vertreten sei. Das Ratsgremium holte sich dazu die Meinung der Bürger in Form einer informativen, anonymen Befragung ein. Die Zettel waren im September bei der Wahl zum Bundestag mit ausgelegen. Das Ergebnis fiel mehrheitlich positiv aus, so dass sich nun das Gremium entschloss, seine Zusage zu geben.

Die Zusage gelte, sobald der Sportverein ein detailliertes, schlüssiges und von einem Planer unterzeichnetes Finanzierungskonzept vorlege. In diesem solle auch die Bezuschussung durch den BLSV klar ersichtlich sein.

Zudem wurde festgelegt, dass der kommunale Zuschuss mit 250 000 Euro für den Kunstrasenplatz und 150 000 Euro für das Funktionsgebäude zweckgebunden ist. Die Auszahlung erfolge jeweils nach Vorlage der zu begleichenden Rechnung.

Das gesamte Projekt sieht vor, dass der Turn- und Sportverein auf dem jetzigen Ausweichplatz aus Naturrasen, der in Richtung Autobahn gelegen ist, künftig das künstliche Grün anlegt. Gleichzeitig wolle man adäquate Umkleidemöglichkeiten schaffen, weil die bestehenden dazu nicht ausreichen und erneuert werden müssten. Sie entstehen auf dem Gelände zum Schwimmbad hin, etwa in Nähe des jetzigen Beachvolleyballfeldes.

Der Fußball-Landesligist, der als aktueller Tabellenführer auf dem Sprung in die Bayernliga steht, möchte damit seine Bedingungen verbessern. Damit sei man vor allem im Herbst und Winter unabhängiger, was das Wetter betrifft, hieß es.