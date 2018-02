40 Jahre Kinderheim Geesdorf

Ringstraße 1 in Geesdorf ist ein beschauliches Wohngebiet – und seit 40 Jahren ein Ort für Geborgenheit und Freude für Kinder. Denn seit 40 Jahre gibt es hier das Kinderheim, in dem Heranwachsende ihre Zukunft in die Hand nehmen können.

Runder Geburtstag

Bei der Feier am Sonntag gab es zum runden Geburtstag Dankes- und Grußworte nicht nur vom stellvertretenden Landrat Paul Streng. Viele ehemalige Kinder, Eltern, Kollegen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche waren der Einladung nach Geesdorf gefolgt.

Gottesdienst

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst, zelebriert von Diakon Karl Leierseder und mitgestaltet von der Schola des Kinderheims und Christina Weiss am Klavier. Anschaulich stellten sie die Geschichte eines Menschen dar, der anderen nicht wohlgesonnen ist. Das sollte zeigen, dass die Kinder in diesem Heim viele Widrigkeiten im Leben erfahren haben. Am Beispiel eines kleinen Baumes, der trotz der schweren Last eines böswillig in die Krone gesetzten Steines zu einem starken Baum heranwächst, sehe man auch diese Kinder im christlichen Glauben gestärkt. Wie die Jahresringe eines Baumes, die mal üppiges Wachstum oder nur spärliches Weiterkommen zeigen, so gelte es auch im Leben der Kinder, sich Gott und dem Licht zuzuwenden, um die guten Eigenschaften zu wecken, ermuntert sie der Diakon.

Danke an das Team

Monika Heßmann, Vorsitzende des Vereins Kinder- und Jugendheim Geesdorf, dankte ihrem Team um Karl Leierseder, Jochen Baumann, Katrin Brunsch und Elfi Feuerbach-Kleinlein für die ehrenamtliche, pädagogische Unterstützung und dem Markt Wiesentheid für die gute Zusammenarbeit. Heimleiterin Cornelia Süptitz stellte die Einrichtung vor. Neun Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 21 Jahren leben momentan hier. Sie kommen aus schwierigen Lebenssituationen und werden etwa drei bis fünf Jahre im Kinderheim von drei Erzieherinnen und Praktikanten betreut. Sie besuchen die Schulen des Landkreises und nehmen rege am örtlichen Vereinsleben teil.

Veränderungen

Das Konzept des 1977 von der Familie Fackelmann gegründeten Hauses hat sich seitdem verändert. Von 1995 bis 1999 leitete Rassem Yassin das Haus und legte den Schwerpunkt auf ein gutes pädagogisches Zusammenwirken aller Mitarbeiter. Er sei froh, dass das Haus und der Verein in seinem Sinne weitergeführt werden. Seit 40 Jahren gebe es hier eine starke Gemeinschaft, werde wertvolle pädagogische Arbeit geleistet, die der Staat nicht übernehmen könne.

Stolzer Bürgermeister

Bürgermeister Werner Knaier zeigte sich stolz, dass es in der kleinen Gemeinde Geesdorf mit knapp 400 Einwohnern diese Einrichtung gibt und die Kinder in das Dorfgeschehen eingebunden sind.

Zum Abschluss gab es eine Überraschung: Der Transport- und Reifenhandel Gegner aus Wiesentheid übergab eine 400 Euro Spende.