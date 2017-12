40 Prozent der Grundschüler nutzen Ganztagsangebot

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da wollte die Ochsenfurter Hauptschule unbedingt einen Schulverbund mit den Nachbarn in Marktbreit. Der damalige Konrektor Gerhard Grünewald ging in der Nachbargemeinde gar auf Werbetour dafür. Mit Erfolg. Vor sieben Jahren wurde zwischen den Schulverbänden der Mittelschule Ochsenfurt, Gaukönigshofen und Marktbreit ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Nun ist die Liaison zu Ende. Eine Liebesehe scheint es von Anfang nicht gewesen zu sein. Zumindest was die Ochsenfurter Seite angeht. Der Verbund sei falsch und er würde ihn am liebsten kündigen, wird Ochsenfurts Mittelschulleiter Claus Buchner im Hauptausschuss des Ochsenfurter Stadtrates sinngemäß zitiert. Diesen Satz soll er in einem Telefonat mit Marktbreits Bürgermeister und Vorsitzenden des Schulverbands Marktbreit, Erich Hegwein, geäußert haben. Dieser hat unmittelbar nach dem Gespräch die Auflösung der Kooperation beantragt. Ausschlaggebend für den Streit im Schulverbund Maindreieck sind wohl auch Differenzen zwischen den Schulleitern. In der jüngsten Sitzung des Mittelschulverbandes seien diese unterschiedlichen Positionen deutlich ausgesprochen worden. Eine Versöhnung blieb aus. „Auf Verwaltungsebene und auch zwischen den Bürgermeistern funktioniert alles prima“, betonte Bürgermeister Peter Juks vor den Stadträten im Hauptausschuss. Was hat zu dem Zerwürfnis geführt? In der Marktbreiter Mittelschule steht im kommenden Schuljahr die Bildung einer Eingangsklasse auf dem Spiel. Drei Schüler fehlen. Deswegen wurde an den Ochsenfurter Schulleiter die Bitte herangetragen, ob er nicht mit den Eltern der Ochsenfurter Fünftklässler sprechen könnte. Verbunden mit der Hoffnung, es finden sich welche, die ihre Kinder auch an die Schule in Marktbreit schicken wollten. Es sei nicht Aufgabe des Ochsenfurter Schulleiters dafür zu sorgen, dass in Marktbreit eine fünfte Klasse gebildet werden kann, gab Stadträtin Renate Lindner sinngemäß die Worte Buchners wider. Schließlich telefonierte auch Bürgermeister Erich Hegwein mit Buchner. „Doch der blieb stur“, sagt Hegwein auf Nachfrage der Redaktion. Dabei sei es gerade die Idee gewesen mit Schulverbünden die kleinen Schulen zu erhalten – und sich untereinander mit dem Austausch von Schülern zu helfen, so Hegwein weiter. Er kritisiert auch das Würzburger Schulamt. Denn auch hier würde Schulamtsdirektor Georg Pfeuffer ausschließlich einen Schüleraustausch von der kleineren an die größere Schule befürworten. Pfeuffer bestätigt das im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es gibt eine Regelung: der kleinere Partner geht zum größeren“, sagt er. Erich Hegwein kennt dies anders und nennt das Beispiel Iphofen und Scheinfeld. „Hier gibt es über Landkreis- und Bezirksgrenzen hinaus über Jahre hinweg schon einen gedeihlichen Austausch“, sagt er. Das Thema und die Emotionen, die damit verbunden sind, sind Schulamtsdirektor Pfeuffer unangenehm. Am liebsten wäre es ihm, es würde gar nicht darüber berichtet werden. Auch zu den Äußerungen des Ochsenfurter Schulleiters Buchner möchte er sich nicht weiter äußern. Buchner selbst will gar keine Stellungnahme abgeben. Er verweist an das Schulamt. Diesem geht es darum, sicherzustellen, dass der Schulbetrieb weiter erfolgreich abläuft. „Die Ausgangslage zu eruieren macht jetzt keinen Sinn mehr“, sagt Pfeuffer. Der Schulverbund Gaukönigshofen/Ochsenfurt sei künftig in der Lage alle schulischen Angebote, die eine Mittelschule hat, auch in der Zukunft zu erbringen. Pfeuffer versichert auch, dass die Schüler des M-Zweigs auch in den nächsten Jahren an der Ochsenfurter Mittelschule ihre Mittlere Reife machen können. Lehrer der Ochsenfurter Mittelschule bezweifeln das und fürchten, dass der M-Zweig über kurz oder lang wegbrechen könnte, wenn keine Schüler aus dem Schulverband Marktbreit mehr nach Ochsenfurt kommen. Die Ochsenfurter Schüler müssten dann nach Kitzingen oder Würzburg. Hinter vorgehaltener Hand wird im Lehrerkollegium auch das Auftreten Buchners kritisiert. „Unverständlich, dass das Schulamt dies zulässt“, kritisiert ein Lehrer. Kopfschütteln auch unter den Stadträten. „Es ist bedauerlich, dass das an einer oder zwei Personen scheitert“, so CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Karl. „Das wird jetzt auf den Rücken der Kinder ausgetragen“, ärgert sich Bert Eitschberger, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. Um ein Zeichen zu setzen, möchte er der Auflösung des Schulverbunds Maindreieck nicht zustimmen. Stadtrat Gerhard Grünewald fragt nach der Rolle des Schulamtes. Denn in den Musterverträgen zu einem Schulverbund würde stehen, bei Konflikten würde sich das Schulamt einschalten und versuchen, diese zu schlichten. „So weit ich weiß hat sich das Schulamt erst hinterher eingeschaltet“, berichtete Verwaltungsleiter Wolfgang Duscher. Insgesamt sind 28 Schüler aus Marktbreit von der Auflösung des Schulverbundes betroffen. Von Ochsenfurter Seite aus sollen Gastschulanträge wohlwollend behandelt werden, heißt es unter den Stadträten. Die vorzeitige Kündigung wird zum 31.07.2017 wirksam, wenn der Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Dienstag der Empfehlung des Hauptausschusses folgt. Der Schulverband Marktbreit möchte sich dann den Verbänden Iphofen und Scheinfeld anschließen.