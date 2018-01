40 Jahre im Unternehmen Knauf

Friedrich Mulfinger aus Nenzenheim feierte sein 40-jähriges Betriebsjubiläum im Unternehmen Knauf. Er wurde am 16. Januar 1978 als Chemielaborant in der Abteilung Forschung und Entwicklung eingestellt. Im Rahmen seiner Tätigkeit hatte Mulfinger seitdem einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung, Optimierung und Qualitätsüberwachung von Fließestrichen auf Basis von Calciumsulfat sowie von Bergbaumörteln und Bodenschüttungen. heißt es in einer Pressemitteilung. Die Grundlagenforschung im Bereich natürlicher Anhydrite ist einer seiner weiteren Aufgabenschwerpunkte. Auch bei der Entwicklung von Alpha-Gipsen hat der Jubilar mitgewirkt und grundsätzliche Verfahrensschritte erfolgreich optimiert. Seine Fähigkeiten stellte er auch immer wieder bei Inbetriebnahme dieser Anlagen im In- und Ausland unter Beweis. Bei einer internen Feier gratulierten ihm Wolfgang Rümler, Leiter der Forschung und Entwicklung Knauf Gruppe D/CH, sein direkter Vorgesetzter Matthias Büttner, Leiter Forschungsfeld Fließestrich und Boden sowie Jörg Schanow, Mitglied der Geschäftsleitung und der Vorsitzende des Betriebsrats Klaus Moik.