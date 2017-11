40 Jahre im Betrieb

Hans-Jürgen Linke (links) aus Gaibach und Klaus Schömig (rechts) aus Brünnau sind seit vier Jahrzehnten bei der Volkacher Holztreppenbau GmbH Weissenseel beschäftigt. Bei einer kleinen Betriebsfeier händigte Senior-Chef August Weissenseel (Mitte) den beiden treuen Mitarbeitern die Urkunden der Handwerkskammer für Unterfranken für 40-jährige Jubiläen aus. Linke und Schömig traten vor 40 Jahren als Zimmerer- und Treppenbauer-Lehrlinge in den Volkacher Betrieb ein. Als Azubis wurden sie damals von dem heute 93-jährigen August Weissensee, der mittlerweile in einem Volkacher Seniorenheim lebt, ausgebildet. Vor über 15 Jahren übergab er das Treppenbauunternehmen an seine beiden Söhne Alfred und Arthur, die den Geehrten als erste gratuliert hatten. Foto/Text: Peter Pfannes