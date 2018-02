40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst

Fünf Ehrungen für 40-jährige aktive Dienstzeit standen am Donnerstagabend bei der Feuerwehr Unterickelsheim auf dem Programm. Außerdem gab Kommandant Roland Markert auf der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

So hatte es neben acht Übungen glücklicherweise nur einen Einsatz gegeben. Bei einem Verkehrsunfall in Martinsheim war die Feuerwehr Unterickelsheim zur Absicherung gerufen worden. Außerdem gab es eine Schulung zum Thema Photovoltaik-Anlagen und einen Erste-Hilfe Kurs im Ort. Nach Prüfung durch die Landkreis Feuerwehrführung wurden die Reifen am Tragkraftspritzenfahrzeug erneuert und die Pumpe beim Kundendienst gewartet. Der Kommandant freute sich über die gute Übungsbeteiligung der drei weiblichen und 21 männlichen Aktiven. Drei Feuerwehrkameraden hatten im vergangenen Jahr an allen Übungen teilgenommen. Neben Schulung und Übungen soll in diesem Jahr auch eine Leistungsprüfung durchgeführt werden, kündigte Markert an. Zwei zusätzliche Feuerwehrleute sind nun Atemschutzgeräteträger, so dass es insgesamt sechs in Unterickelsheim sind.

Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht betonte, dass gerade bei Bränden Atemschutzgeräteträger vor Ort besonders wichtig sind, da es bei Bedarf absolut notwendig ist so schnell wie möglich einzugreifen, selbst wenn dies bislang nicht nötig war. Aber auch wegen der Ortskenntnisse sind die Wehren in jedem Ort wichtig und der Landkreis baut weiter auf diese, erklärte er. Deshalb sollen auch Lehrgänge und die Leistungsprüfungen Wasser und technische Hilfeleistung als Teil der Ausbildung wahrgenommen werden. Außerdem wies er darauf hin, dass alle Feuerwehrleute den Umgang mit dem Digitalfunk üben und beherrschen sollen.

Die gute Kameradschaft in Unterickelsheim lobte Landrätin Tamara Bischof. Sie hob die Wichtigkeit der Ausbildung hervor und bedankte sich für die Arbeit und den Einsatz für die Bürger und die Gemeinde. Sie überreichte die staatliche Ehrung für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst und verdeutlichte, dass die Geehrten vorbildliche Bürger des Landkreises sind. Besonders erwähnte sie Bürgermeister Rainer Ott, der ebenfalls unter den Geehrten ist und 33 Jahre lang in der Feuerwehrführung im Ort aktiv war, davon 19 Jahre als stellvertretender und 14 Jahre als Kommandant.

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden geehrt: Manfred Dahlfeld, Robert Gebhardt, Manfred Hajlek, Thomas Krenn, Rainer Ott.