40.000-Euro-BMW gestohlen  Polizei sucht Zeugen

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Dr.-Alois-Alzheimer-Straße in Marktbreit (Lkr. Kitzingen) etwas Verdächtiges beobachtet? Fakt ist: Es fehlt ein BMW 435 xDrive im Wert von etwa 40.000 Euro.

Der Besitzer hatte seinen BMW am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Dr.-Alois-Alzheimer-Straße geparkt.

Am nächsten Morgen gab es das böse Erwachen: Gegen 07.20 Uhr musste der Fahrzeughalter feststellen, dass sein Auto mit dem amtlichen Kennzeichen MSH-MK85 entwendet worden war.

Schlüsselloses System des BMWs ausgenutzt?

Ob der Diebstahl unter Ausnutzung des Keyless-Entry-Systems erfolgte, mit dem der Pkw ausgestattet war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Würzburg erhofft sich im Zuge ihrer Ermittlungen nun auch Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht zum Freitag in Marktbreit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen? -

Wer hat in der Dr.-Alois-Alzheimer-Straße etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Pkw-Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte? -

Wer kann Angaben zum aktuellen Standort des gestohlenen Fahrzeugs machen? -

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen melden sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer Tel. 0931/457-1732.