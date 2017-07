3D-Streetart: Ein Boot und viele Aha-Effekte

Ausgerechnet ein Boot wäre in dem riesigen Angebot zum Tag der Franken am Sonntag in Kitzingen fast untergegangen. Aber nur fast. An dem, was die Straßenmalerin Frederike Wouters in drei Tagen am Mainkai dreidimensional auf den Boden gezaubert hat, sind dann doch viele nicht vorbei gekommen.

Kulturzeichen

Die zig Aha-Effekte haben die Besucher des Tags der Franken den Kulturzeichen des Kitzinger Landes zu verdanken. Die stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des Wassers und laufen noch bis zum Ende des Monats.

Seit 16 Jahren unterwegs

Die 3-D-Live-Malerei mit Frederike Wouters war ein Programmpunkt. Wie die vom Niederrhein stammende Streetart-Künstlerin bei der Arbeit sagte, ist sie seit 16 Jahren als Straßenmalerin unterwegs. Seit sechs Jahren hat sie sich auf 3-D-Malerei spezialisiert. Dabei versucht sie, mit optischen Illusionen die Grenzen von Realität und Malerei verschwimmen zu lassen – Illusionsmalerei nennt man das. Was von vielen Seiten wie ein auf das Pflaster gemaltes flaches Bild aussieht wird von einem bestimmten Standpunkt durch eine Linse betrachtet oder fotografiert, zu einem greifbaren Objekt mit einer erstaunlichen Tiefenwirkung.

Teil des Bildes

In Kitzingen ist das ein Boot, auf dem man sitzen oder sonst was machen kann. Am Mainkai gab es die Möglichkeit, Frederike Wouters beim Entstehen des Boots zuzuschauen und am Ende Teil des Werkes zu werden. Das ist auch genau so gewollt. Wie Wouters sagte, ist die 3-D-Straßenmalerei für Fotos mit dem Handy oder der Kamera gemacht. Beim Blick durch die Linse entsteht der Effekt und das schon zitierte Aha-Erlebnis. Das gibt es noch einige Tage.

Fotos noch möglich

Wouters hat das Bild mit relativ haltbaren Acrylfarben auf die Gehwegplatten gezaubert. Fotos mit einigem Spaßfaktor sind also noch möglich.

Das Boot läuft unter dem Stichwort Urban Art und von der gibt es in Kitzingen derzeit noch ein Beispiel. Im Schaufenster der Kaiserstraße 17 ist bis Mitte Juli ein Wal aus Klebestreifen der Nürnberger Tapeart-Künstlerin Evi Kupfer zu sehen.