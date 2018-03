36-jährige Frau vermisst

Seit Dienstagmorgen wird die 36-jährige Britta Vasel aus Abtswind vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Konkrete Hinweise fehlen bislang

Bevor die 36-Jährige verschwand, hatte sie zuletzt am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, Kontakt zu einem Angehörigen. Seitdem fehlt von der Frau jede Spur, teilt die Polizei am Freitag mit. Sie wurde am Dienstagnachmittag bei der Kitzinger Polizei als vermisst gemeldet. Seither wird nach ihr gesucht. Es gibt allerdings bislang keine konkreten Hinweise, wo sie sich aufhalten könnte.

Die Vermisste ist 1,63 Meter groß. Sie ist schlank und hat braunes Haar. Die Frau trägt vermutlich einen grünen Parka, eine dunkle Jeans und braune Boots.

Wer die 36-Jährige nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Auskunft über ihren Aufenthaltsort machen kann, bittet die Polizei, sich zu melden unter Tel.: 09321/1410.