35 Jahre für Erich Wendel genug

Bei der Soldaten- und Reservistenkameradschaft 1876 Marktsteft (SRK) ging am Sonntag im Vereinsheim eine Ära zu Ende. 35 Jahre hat Erich Wendel die Geschicke des Vereins als Vorsitzender geleitet, bei den Neuwahlen trat er aus Altersgründen nicht mehr an.

Wann genau Wendel zur Kameradschaft stieß, kann er nicht mehr genau sagen. Er sei schon einige Jahre dabei gewesen, dann wurde ein Vorsitzender gesucht und eh er sich versah, sei er gewählt gewesen, erzählte Wendel als er das letzte Mal antrat. Er gehört zu den ungedienten Mitgliedern der Kameradschaft. Der Bayerische Soldatenbund (BSB) zeichnete Wendel für seine Verdienste um den Verband 2015 mit dem Großkreuz des BSB aus. Die SRK Marktsteft ging aus dem einstigen Kampfgenossenverein 1876 Marktsteft hervor.

Wie gewohnt erwiesen sich die Neuwahlen als gut vorbereitet. Unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Reichert, selbst Mitglied der SRK, fand sich in Michael Eisenhuth ein Nachfolger mit Erfahrung in der Vorstandsarbeit, denn Eisenhuth bekleidete seit 15 Jahren das Amt des Kassiers. Neuer Kassier wurde Peter Himmel. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die SRK zählt derzeit 115 Mitglieder. In seinem letzten Rechenschaftsbericht erinnerte Wendel an den Tagesausflug, der nach Bad Windsheim und in das Muna-Museum bei Burgbernheim führte. Traditionell nahm die Kameradschaft an der Kirchweih und am Volkstrauertag teil.

Bürgermeister Reichert sprach von einem besonderen Tag für die Stadt und die Kameradschaft, denn Erich Wendel sei 35 Jahre lang mit Leib und Seele für die SRK eingestanden. Ganz außergewöhnlich sei ferner, dass er bereits 54 Jahre dem Verein angehöre. In den Jahren habe er sehr viel Zeit für die SRK aufgewendet, das habe stehenden Beifall verdient, die die rund 50 Versammlungsteilnehmer ihrem Vorsitzenden auch gerne zukommen ließen.

Für Wendel sei das Vereinsheim zu einer Art Wohnzimmer mit einer Kameradschaftspflege geworden, die ihresgleichen suche. Zu einem solchen Menschen schaue er gerne auf.

Nachfolger Michael Eisenhuth nannte Wendel eine Triebfeder des Vereins, er sprühe bis heute vor Ideen. Daher habe er auch immer wieder in das Vereinsheim investiert und selbst namhafte Anschaffungen übernommen. Unter seiner Führung sei die SRK zu einer Institution in Marktsteft geworden. Es gehe daher nicht um die Verabschiedung eines Vorsitzenden, sondern darum ehrlichen Dank auszusprechen.

Worte des Dankes hatte auch Gerhard Bauer vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Gepäck. Er listete auf, dass sich die SRK unter Wendels Leitung seit Jahren immer wieder erfolgreich in die Haus- und Straßensammlungen einbrachte.

Da es zuletzt an Sammlern mangelte, soll im Herbst 2018 mit einer Prominentensammlung, an der sich auch Persönlichkeiten der Stadt mit Bürgermeister Reichert an der Spitze beteiligen, ein Versuch gestartet werden, das Sammlungsergebnis maßgeblich zu verbessern. In Unterfranken, so Bauer, sei das Sammelergebnis 2017 wie in den Vorjahren rückläufig ausgefallen.

Eisenhuth kündigte einen Jahresausflug an, der eigentlich auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr führen sollte. Ziel und Veranstaltungszeitpunkt stehen aber noch nicht fest.

Das Wahlergebnis: Vorsitzender: Michael Eisenhuth; stellvertretender Vorsitzender: Rudolf Erk; Schriftführer: Robert Stupac; Kassier: Peter Himmel; Kassenprüfer: Hans Kosper und Jochen Lang; Barkassier: Gisela Stark; Reservistenbetreuer: Christian Höfer: Besitzer: Heinz Jacob, Jochen Seitz, Rainer Seitz, Wolfgang Seitz, Jürgen Krämer und Karl Winterstein.