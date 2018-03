29-Jähriger nicht in Haft

Der Verursacher des tödlichen Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen bei Dettelbach (Lkr. Kitzingen) muss nicht in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige kam nach seiner Vernehmung durch die Polizei auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft habe „keine Haftgründe“ gesehen, teilte Polizeihauptmeister Philipp Hümmer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Anfrage mit.

Der Würzburger hatte – wie berichtet – auf der alten B 22 einen Frontalzusammenstoß verursacht, bei dem die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens tödlich verletzt wurde. Danach war der 29-Jährige 36 Stunden verschwunden und am Montagnachmittag bei Stadelschwarzach gefunden worden . Was in dieser Zeit passiert ist, stellt die Polizei weiter vor ein Rätsel. Der Betroffene räumte über seinen Anwalt ein, der Fahrer gewesen zu sein. Ansonsten macht er keine Angaben. Aktuell laufe noch die Spurensuche am Unfallwagen, außerdem werden weiter mögliche Zeugen gesucht.