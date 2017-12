27 Kinder auf der Bühne

Während des Jahres beteiligen sich die jüngsten Mitglieder der SpVgg Laub an sportlichen Ereignissen wie Fußball, Kinderturnen und Gymnastik oder sie trainieren in den Tanzgarden der Narrengilde. Geht es aber auf die Advents- und Weihnachtszeit zu, treffen sie sich zur Vorbereitung der Weihnachtsfeier. Jetzt war es wieder soweit.

Unter den Fittichen von Doris und Victoria Grund probte der Nachwuchs der Spielvereinigung ein kleines Theaterstück, Gedichte und Lieder für die Weihnachtsfeier und den Seniorennachmittag ein. Diese Veranstaltungen richtet der Sportverein schon seit Jahrzehnten für die Mitglieder und die ältere Generation aus dem Dorf aus.

27 Kinder standen auf der Bühne. Sie sind auch der Grund, dass sich viele Eltern, Großeltern und vor allem Mitglieder des Sportvereins zu diesen Ereignissen einfinden. Die Weihnachtsfeier ist auch Anlass für den Vorstand, den Helfern des Vereins zu danken. Aktuell haben die „Vereinshandwerker“ noch Hände an zwei Wochenenden noch am neuen Dach der Vereinsgaststätte mit Theke und Küche angelegt. Bis auf Kleinigkeiten ist der Bau nun winterfest.

Vorsitzender Stephan Großpietsch und sein Führungsteam zeichnen dafür jährlich Ehrenamtliche aus. In diesem Jahr galt der Dank Liane König und Erich Kraus. Über viele Jahre waren und sind sie teilweise noch der Garant für den Seniorenstammtisch am Dienstag. Doris und Christian Grund sowie Heidi und Richard Veth tragen über viele Jahre hinweg beim Nikolausmarkt Verantwortung.

70. Geburtstag steht bevor

Um auch weiterhin alle Veranstaltungen und Erneuerungen an und in den Gebäuden und Sportstätten durchführen zu können, ging ein Appell des Vorsitzenden an die jungen Familien, sich einzubringen. Die Gemeinschaft, die über fast sieben Jahrzehnte gewachsen ist, solle aufrecht erhalten bleiben. Derzeit hat der Sportverein relativ viele Helfer; auf weitere Unterstützung würden die sich natürlich freuen. Im Jahr 2019 feiert der die SpVgg Laub ihr 70-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass sollen Sportheim und das Sportgelände in neuem Glanz erstrahlen.