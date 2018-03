2500 Euro Schaden nach zwei Wildunfällen

Als am Sonntagabend eine 21-jährige Frau auf der Staatsstraße von Großlangheim in Richtung Kleinlangheim unterwegs war, erfasste sie mit ihrem Auto einen Rehbock, der die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde beim Aufprall getötet Schaden: 1500 Euro. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich zwischen Rehweiler und Dürrnbuch am frühen Montagmorgen. Ebenfalls ein Reh lief vor das Auto eines 29-Jährigen. Das Tier wurde getötet. Schaden: 1000 Euro.