25 Jahre Treue zur Firma

Frank Mauckner aus Willanzheim feierte 25-jähriges Betriebsjubiläum bei der Firma Matthäus Hiller, Landtechnik-Metallbau, in Markt Herrnsheim. Am 1. September 1992 trat er als Auszubildender in das Unternehmen ein; am 1. März 1996 legte er die Gesellenprüfung als Landmaschinenmechaniker ab. Durch seine Qualifikationen und sein Engagement habe er Schlüsselposition in der Firma, so die Mitteilung an die Presse. Friedrich Hiller dankte dem treuen Mitarbeiter und überreichte die Ehrenurkunde. Foto: HILLER