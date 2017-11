25 Jahre Einsatz für eine gerechte Welt

Die Geschichte des Volkacher Eine-Welt-Vereins beginnt am 8. Dezember 1992 mit den Unterschriften aller Gründungsmitglieder unter die Satzung. Seit 25 Jahren trägt der Verein auf lokaler Ebene dazu bei, die Welt ein wenig gerechter zu machen. Am Sonntag, 8. Oktober, wird das Jubiläum im Pfarrheim gefeiert, wie mitgeteilt wird.

Angefangen hat die Geschichte der Vereinigung schon früher. 1988 verkauften Frauen nach dem Sonntagsgottesdienst an der katholischen Pfarrkirche Fairtrade-Produkte – vorrangig Kaffee, Tee und Schokolade. Hanne Schneider, Trudl Wirsing, Hanne Lindner und Ute Freibott sind seit dieser Zeit dabei.

1991 haben das Franziskanerinnenkloster der Gruppe einen Verkaufsraum in der Hauptstraße überlassen. Im Juli 1999 ist der Weltladen in die Professor-Jäcklein-Straße gezogen. Neue Mitarbeiterinnen machen die täglichen Öffnungszeiten von 9.30 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 12 Uhr möglich.

„Unser Weltladen ist ein Ort für politisches Engagement mit dem Ziel einer gerechten Zukunft in allen Teilen der Welt.“ Gudrun Häfel-Mahler, stellvertretende Vereinsvorsitzende

Im Sommer 2011 hatte der Weltladen eine komplette Erneuerung erfahren und wurde nach modernen Verkaufsgesichtspunkten umgestaltet.

Der Verein organisierte Bildungsveranstaltungen, beispielsweise mit Schwester Elisabeth über ihre Arbeit in Brasilien, mit Frank Weber über die Straßenkinder in Bolivien und mit Shy Gullen zur Verwirklichung der Kinderrechte auf den Philippinen. Den Weg vom Kakao zur fair gehandelten Schokolade haben die Jugendlichen der Mittelschule Volkach bei einer von zahlreichen Schulaktionen erfahren.

Fair produzierte Fußbälle aus Pakistan gehen anlässlich der Weltmeisterschaft 2006 an die Jugendmannschaft des VfL Volkach. Das Augenmerk dieser Spende lag auf der Forderung für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne in diesem Entwicklungsland.

Die Gestaltung des Volkacher Stadtkaffee war der Beitrag des Weltladens zum 1100-jährigen Stadtjubiläum. Später kam die Volkacher Schokolade dazu, die sich zum Verkaufsschlager entwickelte und in einigen weiteren Geschäften in Volkach angeboten wird, so die Mitteilung außerdem.

Das „faire Frühstück“ im evangelischen Gemeindehaus zählt seit 2009 zu den festen Aktivitäten des Volkacher Weltladens. Ein Frühstücksbüfett voller Köstlichkeiten, vorwiegend hergestellt aus Fairtrade-Produkten, erwartet die Teilnehmer bei dieser alljährlichen Veranstaltung.

„Die kritische Auseinandersetzung mit dem Welthandel, alternative Handlungsmöglichkeiten, Bildungs- und Produktinformationen sind neben den organisatorischen Notwendigkeiten Themen der monatlichen Treffen im Pfarrheim“, so Vorsitzende Carola Peterwitz.

49 Ehrenamtliche tragen im Augenblick zu dieser Idee bei. Sie alle haben es möglich gemacht, dass in den Jahren des Bestehens 27 500 Euro an die verschiedensten karitativen Einrichtungen gespendet werden konnte, so die Vorsitzende, die die Vereinsführung 1999 von Trudl Wirsing übernommen hat.

Eine intensive Partnerschaft pflegen die Weltladenmitarbeiterinnen mit dem Verein Tabanka. Seit zehn Jahren unterstützt diese Organisation mit ihrer Vorsitzenden Sonja Prexler-Schwab aus Astheim in dem kleinen westafrikanischen Land Guinea-Bisseau lokale Initiativen zur dörflichen Entwicklung in den Bereichen Gesundheitswesen und Erziehung. Die Betonung liege auf der traditionellen Medizin und der Ausbildung junger Menschen, vor allem von Frauen und Mädchen.

Es wird gemeinsam gefeiert: 25 Jahre Weltladen und zehn Jahre Tabanka. Die Jubiläumsveranstaltung findet am Sonntag, 8. Oktober von 14 bis 17 Uhr im katholischen Pfarrheim statt.