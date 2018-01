25 Jahre Kultur in der Alten Synagoge

Im Mai 2018 werden es 25 Jahre, seitdem die ehemalige Synagoge Kitzingen als Zentrum für Bildung und Kultur wiedereröffnet wurde. Mehrere Tausend Kulturveranstaltungen wurden während dieser Zeit angeboten: Konzerte, Kabarett, Musicals, Theater, Lesungen, Multivisionen sowie unzählige Vorträge. Jetzt ist das Jubiläumsprogramm für das erste Halbjahr 2018 da, wie mitgeteilt wird.

Musik: von Irish Folk bis Blues

Die Sparte „Musik“ beginnt am 20. Januar mit Sarah Straub, Sängerin und Songwriterin, die mit ihren leicht schwebenden, melancholischen Melodien und Texten ihr Publikum in der Seele berührt, dort wo es unglaublich schön sein kann oder mitunter auch wehtut. Und dazu gehört die Liebe in all ihren Facetten, Freundschaft, aber auch das Alleinsein oder der Verlust. Die Musikerin stand in den vergangenen Jahren mit ihrer Band bereits im Vorprogramm von Joe Cocker, Lionel Richie, Unheilig, Gentleman oder Spandau Ballet auf der Bühne.

Die Band Cara zählt international zu den bekannten und erfolgreichen Vertretern des New Irish Folk und verwebt moderne Einflüsse und eigenes Songwriting mit traditionellen Wurzeln ihrer Musik. 2018 feiert die Formation ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Tournee durch Deutschland, England und Australien. Kitzingen steht am 3. Februar auf ihrem Tourplan.

Ignaz Netzer und Thomas Scheytt gelten als führende deutsche Formation, wenn es um den klassischen akustischen Blues geht. Die Gewinner des German Blues Award stehen in der Tradition der Gitarren-Piano-Blues-Duos der 20er bis 40er Jahre und präsentieren am 24. Februar in Kitzingen europäische Blues- und Boogie-Feelings.

Neu und gewagt ist der virtuose Mix aus Swing, Jazz und Klezmer, mit dem die Solisten Joscho Stephan an der Gitarre und Helmut Eisel an der Klarinette am 10. März ihr Publikum in Quartettbesetzung mit tiefgründiger Melancholie und überschäumender Lebenslust in Atem halten wollen.

Die vielfach preisgekrönte Berliner Vokal-Band Onair hat schon wichtige Preise der Vokalszene gewonnen und sich innerhalb kurzer Zeit in die Top-Liga der Vokalformationen gesungen. Sie werden zu den besten Vocal-Pop-Bands weltweit gezählt, so die Mitteilung. Ihre Songs setzt Onair in Kitzingen am 28. April durch eine Bühnenshow in Szene.

Comedy und Kabarett

Die Kitzinger Comedy und Kabarettwochen Kick feiern 2018 ihren 20. Geburtstag. Der Nürnberger Kabarettist Bernd Regenauer, Träger des Deutschen Kabarettpreises, rechnet in seinem neuen Kabarett-Solo mit Heilsverkündern, Optimierungs-Coaches, Mentaltrainern und allen, die auf dem Rücken einer verunsicherten Gesellschaft ihren Reibach machen wollen, ab und präsentiert am 3. März ein satirisches Vergnügen.

LaLeLu, die vierköpfige A-cappella-Comedy-Gruppe aus Hamburg, begeistert mit einem Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik mit Spielfreude. Die Gruppe kommt mit ihrer Show am 23. März nach Kitzingen und besingt eine Zukunft, die harmonischer nicht sein kann.

HG. Butzko, Dauergast in Kabarettsendungen des Fernsehens und Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, spricht am 21. April wie immer Klartext. In seinem Programm „Menschliche Intelligenz oder ,Wie blöd kann man sein?‘“ beschäftigt er sich mit der Vermischung von Politik und Religion – im Namen des Geistes, des Herzens und der heiligen Lust am Leben.

Die Kabarettistin und Musikerin Nessi Tausendschön, ebenfalls Trägerin des Deutschen Kabarettpreises sowie des Deutschen Kleinkunstpreises, präsentiert ihr Songprogramm mit ihrem Partner, dem kanadischen Gitarristen William Mackenzie, am 6. Mai in der Alten Synagoge.

Die Geschichte der Synagoge

Im Andenken an die Geschichte der Alten Synagoge gibt es in Kooperation mit dem „Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen am Main“ zwei Veranstaltungen. Am 27. Januar, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, widmet die international bekannte Mezzosopranistin Helene Schneiderman, Ensemblemitglied der Oper in Stuttgart, das Programm mit dem Titel ,„Ich sang um mein Leben“ ihren Eltern Paul und Judith Schneiderman.

Sie führt gemeinsam mit dem Bariton Motti Gaston und Götz Payer am Flügel ihr Publikum mit jiddischen, sephardischen, deutschen, italienischen und amerikanischen Liedern auf eine Reise durch musikalische Kulturen, die der Lebensweg ihrer Mutter Judith durchlaufen hat. Franziska Walser, Ensemblemitglied des Schauspiels Stuttgart und Tochter des Schriftstellers Martin Walser, liest aus der Autobiografie Judith Schneidermans.

Aus dem „Hohelied der Liebe“ des Alten Testaments webt das Ensemble Theatrum am 18. Februar einen Abend mit Theater, Tanz und dem Spiel von Licht und Schatten. Es verbinden sich hebräische Liedern und arabische Kunstmusik sowie Musik von Johann Sebastian Bach. Die Musik des Abends schöpft mit der Pianistin und Kirchenmusikerin Eva Gerlach und dem Weltmusiker Rainer Schwander aus der gemeinsamen Quelle dieser so unterschiedlichen Kulturkreise, um darin den Brückenschlag über die Jahrtausende zu wagen und zusammen mit den hebräischen Liedern und Klezmer-Klängen zwischen Orient und Okzident zu wandern.

Bilder aus fernen Ländern

Außerdem enthält die Pressemitteilung der Synagoge Hinweise zu den Reisemultivisionen auf Großbildleinwand: Stefan Weindl stellt am 6. Januar Neuseeland vor; Thomas Sbampato am 28. Januar das Traumland für Abenteurer Kanada und Alaska; Stefan Pompetzki am 25. Februar die Region Masuren im Nordosten Polens; Hartmut Krinitz am 11. März Europas mystische Stätten und Hartmut Pönitz am 22. April Englands traumhaften Süden Cornwall.

Programm gedruckt und online

Das gedruckte Jubiläumsprogramm für das erste Halbjahr 2018 wird in die Haushalte im Landkreis Kitzingen verteilt. Karten zu den Veranstaltungen gibt es immer in Kitzingen im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz, online im www.ticket.shop-kitzingen.de sowie an der jeweiligen Abendkasse.

Infos zu allen Veranstaltungen findet man im Internet unter www.altesynagoge.kitzingen.info