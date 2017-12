23 Vorstrafen und ein Versprechen

Als Polizist kennt man irgendwann seine Pappenheimer. Weshalb die Streife Ende September vergangenen Jahres in Kitzingen kurz stutzte, als ihr da am frühen Nachmittag ein Mann auf einem Kleinkraftrad entgegen kam. Trotz des Helms war den Ordnungshütern schnell klar: Da ist ein alter Bekannter stadteinwärts unterwegs. Einer, der da nicht fahren dürfte, weil ihm vor gar nicht allzu langer Zeit der Führerschein abgenommen wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Es war der 57-Jährige, der 2014 mit Betäubungsmitteln erwischt worden war und deshalb auch seinen Führerschein verloren hatte. Was ihn aber nicht hinderte, weiter zu fahren.

Als ihn die Polizei ein paar Monate später erwischte, führte das zur weiteren Verurteilung samt Geldstrafe über 600 Euro (40 Tagessätze zu je 15 Euro). Wiederum nur sechs Monate später dann die jetzt angeklagte Fahrt mit dem Kleinkraftrad. Der arbeitslose Mann, der gesundheitlich stark angeschlagen ist, versucht Strafrichter Bernhard Böhm zu erklären, ihm sei nicht klar gewesen, dass man für eine Vespa einen Führerschein benötige. Ein netter Versuch, der jedoch gleich zweifach scheitert. Zum einen schützt – wie schon der Volksmund sagt – Unwissenheit nicht vor Strafe.

Immer wieder schwarzgefahren

Zum anderen ist der Angeklagte mit allen Wassern gewaschen, wie der Blick ins Vorstrafenregister zeigt: 23 Einträge kamen seit 1979 zusammen. Exemplarisch die erste Verurteilung damals: Fahren ohne Führerschein, was mit 20 Tagessätzen zu je neun D-Mark geahndet wurde.

Mit den Jahren folgten neben einem wilden Ritt quer durch das Strafgesetzbuch auch vier weitere Verurteilungen wegen Schwarzfahrens.

Trotz der vielen Delikte saß der Mann nur einmal für neun Monate im Gefängnis. Ein kleines Wunder, wie das Gericht befand. Wobei dem ehemaligen Lagerarbeiter sicher der Umstand zu gute kam, dass er erst seit einigen Jahren in Bayern lebt und zuvor an seinem Wohnsitz Nordrhein-Westfalen womöglich vieles laxer gesehen wurde. Die etlichen Geldstrafen scheinen jedenfalls wirkungslos geblieben und geradezu verpufft zu sein.

Wobei der 57-Jährige inzwischen wohl eingesehen hat, dass da viel Glück im Spiel war und er jetzt dringend einiges in seinem Leben ändern muss. Den Roller hat er seiner Nichte geschenkt. Seit Dezember befindet er sich in psychiatrischer Behandlung. Seine Ex-Frau steht ihm zur Seite und hilft finanziell aus. Er will, das hat er sich fest vorgenommen, nicht mehr aus der Bahn geworfen werden.

Dass da womöglich etwas ins Rollen gekommen ist, zeigt auch, dass die Verhandlung Spuren hinterlässt: Immer wieder bricht der Mann in Tränen aus. Immer wieder gibt er ein großes Versprechen ab und beteuert: „Bei mir kommt nichts mehr vor!“ Das zu beweisen, hat er jetzt zwei Jahre Zeit, so lange steht er unter Bewährung.

Bewährungshelfer zur Seite

Schafft er das nicht, geht es drei Monate hinter Gitter. Außerdem darf der 57-Jährige drei Monate auch kein führerscheinfreies Kraftfahrzeug fahren. Zudem muss er 40 Stunden soziale Hilfsdienste leisten und bekommt einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Der soll mithelfen, ein bisher recht verkorkstes Leben doch noch irgendwie auf die Reihe zu bekommen.