23 000 Euro für neue Abfüllanlage

Stillstand gibt es keinen beim Kleinlangheimer Obst- und Gartenbauverein. In der Jahreshauptversammlung des Vereins am Sonntagnachmittag im Saal des Gasthauses Zum Bären gab Vereinsvorsitzender Gerhard Brunner bekannt, dass für das Abfüllen des Apfelsaftes in der Kelteranlage eine neue Maschine angeschafft wird. Die Apparatur zum Preis von etwas über 23 000 Euro füllt den Saft in Boxen ab und ersetzt die Technik, die nach zehn Jahren in die Jahre gekommen ist. Der Entschluss zur Neuanschaffung war beim Besuch der Messe Intervitis im November 2016 in Stuttgart gereift, erzählte der Vorsitzende.

Zufrieden mit der Keltersaison

Mit dem Verlauf der vergangenen Keltersaison zeigte er sich sehr zufrieden, „nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit zwischen Vorstandsgremium und der Keltermannschaft mit meiner Stellvertreterin Hermine Weinmann als Chefin“. Bei dieser Gelegenheit lobte Brunner auch die Einsätze von Mitgliedern bei verschiedensten Gelegenheiten. Gekeltert wurden 137 376 Liter, davon gut 21 Prozent als Most und 108 074 Liter als Apfelsaft. In „bag in box“ landeten dabei 99 580 Liter und 10 346 Liter in Flaschen. Es gab aber nicht nur eitel Sonnenschein im Bericht des Vorsitzenden. Er bedauerte, dass die Jugendgruppe nicht mehr besteht und dadurch auch die Zahl der Mitglieder – sie liegt nun bei 253 – nach unten ging. Was in der Runde eine Diskussion hervorrief, auf welche Weise neue Mitglieder geworben werden könnten.

Negative Bilanz, aber Geld auf der hohen Kante

Zu den Finanzen nahm Schatzmeister Reinhold Pötzl Stellung: Die Bilanz für 2016 fiel aufgrund von Reparatur- und Maurerarbeiten um die Kelteranlage und der Anschaffung von Beuteln und Kartons für den Apfelsaft negativ aus. Der Verein nagt aber nicht am Hungertuch und kann sich auch den Kauf der schon erwähnten neuen Anlage leisten, da er Guthaben auf der hohen Kante hat. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. „Der Verein hat einen sehr tüchtigen Vorstand, eine ebenso tüchtige Keltermannschaft und freiwillige Helfer/innen“, lobte zweiter Bürgermeister Dieter Zeller die Aktivitäten der Obst- und Gartenbaufreunde. Auch er appellierte an die Mitglieder, vermehrt Werbung für den Nachwuchs zu betreiben, „da Vereine für die Dorfgemeinschaft sehr wichtig sind“.

Flaute bei der Jugendarbeit

Monika Weidt, stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes bedauerte ebenfalls, dass in puncto Jugendarbeit derzeit Flaute ist. Man müsse sich aber nicht nur deswegen Gedanken machen, sondern auch für die kommenden Jahre um die Nachfolge im Vorstand, „denn Kleinlangheim hat eine hervorragende Kelteranlage, die weit und breit bekannt ist“. Sie gab bekannt, dass der Kreisverband nun eine eigene Home-Page hat.

Ehrungen: 65 Jahre Mitglied: Fritz Groh und Marie Dürr; 55 Jahre: Eduard Höhn und Karl Brügel; 50 Jahre: Elisabeth Paul und Hans Teufel; 40 Jahre: Günther Gussek, Heinrich Hörner, Martin Hopfengart, Willi Oehl, Michael Riedmüller; 25 Jahre: Karlheinz Balke, Dorothea Ruft, Albrecht Zölfel und Friedrich Schäfer