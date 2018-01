210 Unfälle im Dezember

Insgesamt 210 Mal wurde die Polizei Kitzingen im vergangenen Dezember zu Verkehrsunfällen gerufen. 141 dieser Karambolagen waren sogenannte Kleinunfälle, bei denen kein Protokoll aufgenommen wurde. Bei 26 Unfällen wurden 38 Personen verletzt: 29 kamen mit leichten Blessuren davon; neun erlitten schwere Verletzungen.

Viermal war Alkohol die Ursache. Bei 31 Unfällen floh der Verursacher von der Unfallstelle. Neun von ihnen konnten ermittelt und das Verfahren jeweils an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Der angerichtete Schaden lag bei 209 000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit.

Tipp der Polizei

Wie immer noch ein Tipp des Polizei: Rechtzeitiges Blinken ist wichtig für den nachfolgenden Verkehr, damit dieser weiß, dass man abbiegen möchte. Man sollte schon vor dem Bremsen blinken, damit der Nachfolgende sich darauf einstellen kann, dass die Geschwindigkeit verringert wird. Genauso wichtig ist jedoch, dass man den Blinker auch wieder zurückstellt, wenn man den Abbiegevorgang beendet hat.

Bei leichten Kurven passiert es ab und an, dass der Blinker nicht von alleine ausgeht. Ein anderer, der dann in die Straße einbiegen möchte, könnte dann auf den Gedanken kommen, dass man selbst abbiegen möchte und fährt, obwohl er warten müsste, in die Straße ein. Hierdurch kommt es oft zu schwersten Verkehrsunfällen, da der Vorfahrtsberechtigte nicht damit rechnet, dass jemand einbiegt und ihm die Vorfahrt genommen wird.