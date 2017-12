21-Jähriger kommt mit Auto aus der Kurve und überschlägt sich - Eine schwerverletzte Frau

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in Dettelbach (Kreis Kitzingen). Vermutlich weil er zu schnell war, kam ein 21-Jähriger in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Dettelbach und Brück nach rechts von der Fahrbahn ab.







Dort prallte das Auto gegen einen Wasserdurchlass, überschlug sich und kam anschließend auf den Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall wurde eine 20-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Eine weitere Mitinsassin und der Unfallfahrer selbst wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Der Sachschaden am Auto beträgt 10.000 Euro.