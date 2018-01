1 / 1

Foto: Foto: Guenther Fischer

Schwanberg in Wolken. So betitelte Guenther Fischer sein Foto. Es entstand im Mai 2017, einem Monat, der sich am Ende als regens- und segensreich herausstellte. Das Bild zeigt den Blick aus Richtung Westen zum Schwanberg. Mächtige weiße Wolken ziehen über den Berg.