2017 war guter Durchschnitt

„Guter Durchschnitt“ – diese Note gibt Thomas Karl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dem Jahr 2017. Der Pflanzenschutzexperte ist in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen für die Wetteraufzeichnungen zuständig. Jetzt hat der die letzten Zahlen des Jahres zu Niederschlag, Temperatur und Sonnenstunden im Dezember vorgelegt und Jahresbilanz gezogen.

2,9 Grad warm

Zunächst zum Dezember und den Temperaturen: Der letzte Monat des Jahres kam am Ende auf 2,9 Grad plus und lag um 1,6 Grad über dem Durchschnitt von 1,3 Grad. Der kälteste Tag wurde mit minus 4,6 Grad gleich am 2. Dezember erreicht. Silvester brachte zum Abschluss mit 13,2 Grad den wärmsten Tag. Dazwischen gab es zwei Eistage (ganztägiger Frost), 14 Tage mit Bodenfrost, aber auch sechs so genannte Vegetationstage (über fünf Grad plus). Schnee hat es auch gegeben, gleich am 1. Adventswochenende.

Niederschläge im Schnitt

Bei den Niederschlägen kam der Dezember auf auf 46,5 Liter und lag um 1,8 Liter unter dem Schnitt von 48,3. Insgesamt hat Karl 25 Regentage registriert, wobei es allerdings nur an 13 Tagen spürbar, das heißt mehr als einen Liter pro Quadratmeter, geregnet hat. „Alles andere war Staublöschen oder Leute erschrecken“, wie Karl zu sagen pflegt. Den ergiebigsten Niederschlag gab es am 11. Dezember. An dem Tag ging der Inhalt einer handelsüblichen Gießkanne pro Quadratmeter nieder.

34 Sonnenstunden

Bei so vielen Regentagen wundert es nicht, dass die Sonnenstunden mit 34 nicht allzu üppig ausfielen. Dabei gibt es immer wieder Ausreißer nach oben und unten. 2014 waren es nur 29 Stunden, ein Jahr später dann aber 54 und 2012 war es mit 57 Stunden noch heller.

Blick auf das Jahr

Damit sind die Zahlen für 2017 komplett. Das Jahr kam am Ende auf eine Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad und lag damit um 1,2 Grad über dem langjährigen Mittel. 2017 startete im Januar sehr kalt. Danach wurde es warm. Insgesamt waren am Ende neun Monate wärmer als im Schnitt, zwei kälter und einer legte eine Punktlandung hin. Auffällig, laut Karl, die richtig kalten Temperaturen werden immer seltener. Dass das schon Zeichen für den viel diskutierten Klimawechsel sind, wollte Karl nicht ausschließen, „aber ich bin kein Experte“.

614 Liter

Bei den Niederschlägen lag das Jahr am Ende bei 614 Litern und damit um 24 Liter über den 590 Litern, die in einem Durchschnittjahr im Landkreis pro Quadratmeter fallen. Dabei fiel das erste Halbjahr eher trocken aus, das zweite dafür eher nass. Nach zwei Monaten fehlten fast 40 Liter, was so manchem Landwirt sorgen machten.

Regen ein Segen

„Ein Segen war dann der Mai“, sagte Karl. Der fünfte Monat des Jahres tat mit 21 Litern über dem Schnitt nicht nur der Wintergerste gut. Der Juli schließlich, mit seinen plus 60 Litern, kam dann für die Herbstfrüchte wie Mais und Rüben genau richtig – für den Weizen allerdings schon ein bisschen zu spät.

Was war es also für ein Jahr für die Landwirte? „Guter Durchschnitt“, sagte Karl mit Blick auf die Hochs und Tiefs des Jahres.