2017: Das Jahr der Baukräne

Ganz klar, das Jahr 2017 wird als das Jahr der Baukräne in die Geschichte der Stadt Kitzingen eingehen. So viele Baumaschinen wie in diesem Jahr hat man über der Stadt lange nicht gesehen. Dabei drehen sich die Kräne über privaten Baustellen ebenso wie über denen der Stadt Kitzingen oder auch dem Fastnachtsverband Franken.

Zum Jahreswechsel eine kleine Übersicht: zunächst die privaten Investoren, die den Schwerpunkt ausmachen. So erlebt der Geschosswohnungsbau in diesen Tagen eine Wiederauferstehung. Jahrelang tat sich beim Bau von mehrgeschossigen Häuser mit Eigentumswohnungen nichts. Dann haben die Investoren Kitzingen entdeckt, aber nicht nur sie.

Bürgerbräu

Ein Gang durch die Stadt, die derzeit ein neues Gesicht bekommt. Im seit Jahrzehnten leerstehenden Gelände der ehemaligen Bürgerbräu lässt die Brauhöfe GmbH & Co. KG 38 Eigentumswohnungen mit Tiefgaragen-Stellplätzen errichten. Beim Richtfest im Herbst war zu hören, dass zu diesem Zeitpunkt 34 der 38 Wohnungen bereits verkauft sind. Gleich nebenan, in der Herrnstraße 11, entstehen weitere elf Wohnungen.

Start Mitte 2018

Um die Ecke, gegenüber dem Rathaus, wurde das ehemalige Marktcafé abgerissen, die Investorengemeinschaft Zapf, Beck und Hertel will dort ab Mitte 2018 Büros, Einzelhandelsflächen und Wohnungen bauen. Bis dahin haben Kitzinger Schulen dafür gesorgt, dass ein künstlerisch gestalteter Bauzaun den Blick auf den Bauplatz erträglich macht.

Neue Akademie

In der Luitpoldstraße entsteht nach dem Deutschen Fastnachtmuseum die Deutsche Fastnachtakademie. Rund 4,2 Millionen Euro will Bauherr Bernhard Schlereth vom Fastnachtsverband Franken bis Ende 2018 in das Kultur- und Ausbildungszentrum investieren. Das Richtfest steht unmittelbar bevor.

Schöner Wohnen im Lagerhaus

„Schöner Wohnen am Main" ist die Überschrift über einem Projekt auf dem Areal des ehemaligen BayWa-Lagerhauses. 31 Wohnungen sollen bis August 2018 fertig sein; im zweiten Schritt will Investor Wolfgang Rosentritt noch elf Wohnungen in drei kleineren Gebäuden in Richtung Mainbrücke bauen.

Weiteres Großprojekt

Ein Großprojekt läuft derzeit auch auf dem ehemaligen Fetzergelände in der Glauberstraße am Main. Das Wohnprojekt mit 32 Wohneinheiten wird 2018 bezugsfertig werden. Neben dem derzeit komplett eingepackten und damit winterfesten Hauptgebäude direkt am Main entstehen weitere Wohnungen in Richtung Adalbert-Stifter-Straße.

Wohnungen statt Tankstelle

Zurück in die Stadt: Am Rosengarten sind die Tankstelle und der Reifenhandel in der Schmiedelstraße verschwunden. Auf dem Grundstück direkt am Park entsteht ein Neubau mit acht Wohnungen. Die Bewohner des dreigeschossigen Gebäudes sollen im Sommer 2018 einziehen können.

Pläne für Hotel

Die Rosentritt Wohnbau GmbH hat Mitte des Jahres noch mit einem anderen Vorhaben überrascht. Bis 2019 will die Firma in Traumlage direkt am Main ein Dreisterne-Hotel bauen. Das Bürgerzentrum, das Bareiss-Lagerhaus und weitere Gebäude werden weichen oder integriert. Mit 90 Betten, einem Veranstaltungssaal für 200 Personen sowie Gastronomie mit Außenbereich könnten Touristen und Tagungsgäste gelockt werden.

Großprojekt Siedlungsschule

Bleibt die Stadt: Sie setzt derzeit mit einem Volumen von 10,5 Millionen Euro die Modernisierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Kitzingen-Siedlung um. Anfang Dezember ist Richtfest gefeiert worden.

Soweit ist es bei der Zweifachturnhalle im Deusterpark noch nicht. Die Fertigstellung des Baus ist für Dezember 2018 geplant. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich dabei auf rund 5,9 Millionen Euro.

Die Klinik

Voll im Gange ist am Stadtrand die Generalsanierung der Klinik Kitzinger Land. Dabei ist der erste Abschnitt abgeschlossen; das Geld für den zweiten Bauabschnitt mit 2,4 Millionen Euro ist in diesem Jahr vom Land freigegeben worden. Am Ende sollen mindestens 90 Millionen Euro am Ende der Keltenstraße verbaut werden.