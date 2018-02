20 Jahre gesungen

1 / 1

Foto: Foto: Josef Gerspitzer

(kri) 20 Jahre lang war Renate Knauth lang eine aktive, zuverlässige und sehr gute Sängerin in der Frauenschola Volkach, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun wurde sie im Sonntagsgottesdienst in der Kirche St. Bartholomäus offiziell aus der Frauenschola verabschiedet. Mit ihrer tiefer Altstimme bereicherte sie das Ensemble. Pfarrer Johannes Hofmann bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde und der Frauenschola für ihr musikalisches Engagement und überreichte ein Präsent.