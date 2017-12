2,9 Millionen für neue Sporthalle

Die Regierung von Unterfranken hat grünes Licht für den Neubau einer Doppelsporthalle im Deusterpark mit Ganztagsräumen und Allwetterplatz für die Hedwig-Grundschule in Kitzingen gegeben.

Die Regierung hat der Stadt Kitzingen den vorzeitigen Maßnahmebeginn genehmigt, heißt es in einer Mitteilung aus Würzburg. Bei Gesamtkosten in Höhe von rund 5,9 Millionen Euro und zuweisungsfähigen Kosten von rund 4,5 Millionen Euro wurden danach staatliche Fördermittel in Höhe von 2 895 000 Euro in Aussicht gestellt.

Für die St.-Hedwig-Grundschule und die benachbarte D.-Paul-Eber-Schule wurde laut Mitteilung schulischer Bedarf für eine Doppelsporthalle mit den notwendigen Nebenräumen anerkannt. Die alte Einfachsporthalle ist abgerissen. Die Pläne für die neue Halle stehen. Zu ihr gehören Räume für die Ganztagsbetreuung – Küche, Speisesaal, Aufent-halts- und Differenzierungsräume.

Mit der Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn können die Baumaßnahmen schnellstmöglich realisiert werden. Die staatliche Förderung kommt aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs sowie aus dem Sonderförderprogramm FAGplus15 für den Ausbau der Ganztagsschulen im Rahmen des vom Landtag beschlossenen Staatshaushalts. Das Sonderförderprogramm bietet beim Ausbau von Ganztagsschulen für diesen Teil einen um 15 Prozent erhöhten Fördersatz, so die Mitteilung.