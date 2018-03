2,8 Millionen Euro fürs Hallenbad

Die Generalsanierung des Volkacher Hallenbads ist seit Januar, nach dem Ende der Stöpselparty, praktisch am Start. Was noch aussteht, um die Ausschreibungen für das 6,2 Millionen Euro teure Vorhaben auf den Weg zu bringen, ist der vorzeitige Baubeginn. Der soll mit einer Maßnahmenvereinbarung mit der Regierung von Unterfranken kommen. Über den Abschluss entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend (20. Februar, 19 Uhr).

Bei der Vereinbarung geht es vor allem um Geld. Die Regierung hat laut Beschlussvorlage einen Zuschuss von rund 2,8 Millionen Euro „in Aussicht“ gestellt. Weil der eigentliche Bescheid aber wohl erst Mitte des Jahres rausgeht, braucht die Stadt jetzt den vorzeitigen Baubeginn.

Die weiteren Themen:

• Dorferneuerung Krautheim: Dabei geht es um Pläne für eine Dorfplatzgestaltung, unter anderem auch um den geplanten Abriss des Pfarrhauses.

• Der Freisitz des Hotels Behringer auf einer Fläche der Hauptstraße wirds neu behandelt. Bei einer ersten Diskussion Mitte 2016 war es wegen der Sondernutzung des Ecks zu einem offenen Schlagabtausch zwischen Gastronom Klaus Behringer und Bürgermeister Peter Kornell gekommen.

Behringer hatte sich damals darüber beschwert, dass die von ihm bereits genutzte Außenbestuhlung mehreren Radständern und einem Abfallkorb weichen sollte. Diese Tatsachen sind geschaffen: Radständer und Korb stehen seit dem Herbst. Behringer möchte allerdings seinen Freisitz fortführen und hält laut Beschlussvorlage die Entfernung des Abfallbehälters und eines Radständers für ausreichend, um eine gut fünf Quadratmeter große Fläche für Gäste zu reservieren.