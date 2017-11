1997: Dorflinde brach zusammen

Das Rüdenhäuser Lindenfest feiert am Samstag, 5. August, ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz sein 20-jähriges Jubiläum und erinnert damit an ein denkwürdiges Ereignis. Am 30. April 1997 stürzte die historische Dorflinde um. Glücklicherweise befand sich niemand in der Nähe.

Der Umsturz der alten Linde war für die Freie Unabhängige Wählergruppe in Rüdenhausen Grund, ein Fest ins Leben zu rufen – zugunsten einer neuen Linde. Gefeiert wurde erstmals am 25. Juli 1998. Auch im Jubiläumsjahr bleiben die Freien Unabhängigen Wähler ihrem Gedanken treu, Geld zu spenden; dieses Jahr für eine Linde am Kirchplatz. Wegen Bauarbeiten im Dorf findet heuer erstmals das Lindenfest auf dem Kirchplatz statt.

Peter Koch ein Rüdenhäuser, der sich mit der Dorfchronik beschäftigt, teilt mit, dass bereits um 1800 der damalige castellsche Archivar Viehbeck in seinen Aufzeichnungen von Rüdenhausen eine Linde am ehemaligen Häfnerplatz erwähnt hat. Erst 1871 taucht im Kirchenbuch ein Eintrag auf, worin wieder von einer Linde zu lesen ist. Am 23. Juli 1871 war Fest der Heimkehr des Deutsch-Französischen Krieges. Zu diesem Anlass wurde eine Linde als Friedenslinde auf dem Häfnerplatz (heute Paul-Gerhardt-Platz) gepflanzt. Diese überstand somit fast 126 Jahre, bis sie am 30. April 1997 plötzlich umfiel.

Eine weitere Dorflinde erwähnt Pfarrer Wilhelm-Friedrich Schott in einer Aufzeichnung seiner Dienstzeit von 1953 bis 1964 in Rüdenhausen. Diese stand auf dem Platz hinter der Sakristei der evangelischen Pfarrkirche. Es handelte sich um die Hindenburg-Linde. Die starken Wurzeln gefährdeten die Kirchenmauern, deshalb ließ er sie 1956 fällen.

Mit der Dorferneuerung soll der heutige Kirchplatz als Festplatz gestaltet werden. Geplant ist dann das Lindenfest immer dort zu feiern, so Koch.