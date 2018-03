19 Mitglieder feiern silbernes Jubiläum

Seit zwei Jahrzehnten führt Karl Memmel den VdK-Ortsverband Volkach erfolgreich. In dieser Zeit erhöhte sich die Zahl der Mitglieder von 552 auf 889 Personen – eine Steigerung um 61 Prozent. In der Hauptversammlung am Samstag im Volkacher Pfarrheim übernahm der Vorsitzende erneut Verantwortung und wurde einhellig wiedergewählt. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Ruth Bock, Schriftführerin Edda Beier.

Ruth Bock fungiert auch als Altenbetreuerin, Vertreterin der Frauen ist Anneliese Sternecker. Zu Beisitzerinnen wurden Ute Danzberger und Renate Ruß gewählt. Als Delegierte für die Kreisverbandsversammlung vertreten Edda Beier, Peter Haupt, Renate Ruß, Heinrich Elflein und Brigitte Trapp den Volkacher Ortsverband. Ersatzdelegierte sind Lotte Gistel, Edith Kraus und Willi Binzenhöfer.

In seinem Jahresbericht ging Memmel auf die zahlreichen Unternehmungen und Tagesausflüge der VdKler ein. Höhepunkte waren der Besuch der Seniorenmesse „Die 66“ in München und der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel mit der Operette „Die Csardasfürstin“. Das Jahr 2018 startete mit einem Abstecher zu Mode-Adler in Haibach und der Aufführung „Holiday on Ice“ in Frankfurt. Memmel freute sich über die gute Resonanz an den Veranstaltungen: „Die unternommenen Veranstaltungen wurden von unseren Mitgliedern sehr gut angenommen“, sagte er.

Ehrennadeln und Urkunden hatte der stellvertretende Kreisvorsitzende Helmut Schleyer mitgebracht. Silbernes VdK-Jubiläum (25 Jahre) feierten Heinz Backmund, Willy Berz, Margret Binzenhöfer, Hubert Bohnsack, Ute Danzberger, Oswald Dotzel, Helga Dumbsky, Peter Fischer, Hildegard Franz, Sieglinde Hein, Herbert Hirt, Manfred Kimmel, Wilhelm Nikola, Josef Pfaff, Karla Reck, Andreas Reinholz, Gerhard Rustler, Carmen Schlereth und Wolfgang Schnitzler. Für 30-jährige Zugehörigkeit wurden geehrt: Joachim Bergmann, Christine Elflein, Horst Niedermeyer, Raimund Rößner, Leonhard Schuster und Robert Speckner. Mit Blick nach vorne nannte Memmel die nächsten Termine.

Am 22. März findet ein Spanferkelessen im Steigerwald statt. Am 21. April steht die Seniorenmesse in München auf der Agenda des Ortsverbands. Am 6. Mai ist die Familienfeier geplant. Dank sagte der Vorsitzende den eifrigen Sammlern und den Spendern bei der Herbstsammlung „Helft Wunden heilen“.