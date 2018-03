1819 - 2019: 200 Jahre Stadt Marktbreit

Im kommenden Jahr jährt sich ein bedeutendes Ereignis für Marktbreit: Im Jahr 1819 wurde das Stadtrecht verliehen. Das soll gebührend gefeiert werde. In der Stadtratssitzung am Montagabend legte Bürgermeister Herbert Biebelriether erste Ergebnisse des entsprechenden Arbeitskreises vor.

Vier Sitzungen hatte der Arbeitskreis bislang und erste Strukturen für das Jubiläumsjahr zeichnen sich ab. So soll am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, ein Feiertag, ein Festabend mit prominenten Gästen statt finden. Einer der Höhepunkte des Abends könnte ein Theaterstück über die Verleihung der Urkunde zum Stadtrecht sein.

Allerdings ist der Termin unter den Räten nicht unumstritten. Da am darauffolgenden Wochenende traditionell in Marktbreit Kirchweih ist, könnte der Termin auch auf den Samstag oder Sonntag verschoben und somit die Kirchweih aufgewertet werden. Darüber wird wohl der Festausschuss nochmals diskutieren.

In der Planung ist auch eine Kinonacht in der Altstadt. Die Leinwand dazu könnte im Bereich des Marktplatzes stehen, die Bestuhlung vom Maintor aus gestellt werden. Offen ist noch welcher Film laufen soll. Immerhin sind einige Streifen unter anderem in Marktbreit gedreht worden, etwa der Heinz Rühmann Film „Vater sein dagegen sehr“ aus dem Jahr 1957.

Einbezogen wird auch das Museum im Malerwinkel, das sich der Verleihung des Stadtrechts widmen wird. Und auch die Briefmarkensammlergemeinschaft Marktbreit will sich in einer Ausstellung im Rathaus dem Thema widmen. Gedacht wird auch ein einen Jubiläumswein und ein speziell zu diesem Anlass gebrautes Bier.