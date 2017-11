18 620 Euro fallen vom Sternenhimmel

Ein Jahr lang war der Stammheimer Rentner Adolf Weissenseel für eine gute Tat im Einsatz und hat aus Holz filigrane Sterne gezimmert. Am vergangenen Wochenende fanden die schmucken Exemplare reißenden Absatz beim traditionellen vorweihnachtlichen Verkauf.

Den stolzen Erlös von 18 620 Euro spendete der rüstige Senior an die Station Regenbogen in Würzburg (Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder), die Station Tanzbär der Kinderklinik Mönchberg und Missio in Würzburg, die Lebenshilfe Schweinfurt und die Mainfränkischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Kitzingen. In der vergangenen Woche wurden die Schecks auf dem Anwesen des Handwerkers übergeben. Dabei gab es ausschließlich strahlende Gesichter.

Es war die zehnte Auflage der Sternenaktion des heute 83-jährigen Rentners. In zehn Jahren kamen auf diese Weise insgesamt 106 000 Euro zusammen, die alle einem guten Zweck zuflossen. Bei der Scheckübergabe dankte Adolf Weissenseel Birgit Kerwer von der Firma Holzkraus in Schweinfurt, die das gesamte Fichtenleimholz für die Spendenaktion gestiftet hatte. Sein Dank galt auch seinem Sohn Dieter Weissenseel, in dessen Werkstatt er sägen, bohren und schleifen durfte. Die Maschinen und der Strom wurden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Zum Schluss sagte er seinen Familienangehörigen und Freunden „Vergelt?s Gott“. Sie hatten ihn beim Verkauf tatkräftig unterstützt und so zum Erfolg beigetragen.