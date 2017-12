17 neue Bauplätze für Kaltensondheim

Es soll relativ schnell gehen mit dem neuen Baugebiet „Pförtlein“ am Ortsrand von Kaltensondheim. Da die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren laut Baugesetzbuch gegeben sind, entschied sich der Gemeinderat Biebelried am Dienstag in seiner Sitzung im Westheimer Rathaus auch für dieses Verfahren. Was die Sache aber dennoch verzögern könnte, ist die genaue Überprüfung des Überschwemmungsgebiets für den Eherieder Mühlbach.

Idee: alle Gärten ins Wohngebiet aufnehmen

Geplant ist, auch Teile der Bebauungspläne „Feuerweiher“ und „Gärten“ zu ändern und im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Pförtlein“ neu zu überplanen. Manfred Kleinschrodt hätte sich – wie einige andere auch – vorstellen können, die gesamten „Gärten“ hineinzunehmen.

Davon sah der Rat dann aber ab, weil nicht klar war, ob dann noch ein beschleunigtes Verfahren möglich sei. Zudem sei es nicht einfach, in der Spitze der „Gärten“ noch vernünftig ein Wohnhaus unterzubringen, ergänzte Bürgermeister Roland Hoh.

Festlegungen so frei wie möglich

17 Bauplätze sollen entstehen, wovon sich 16 im Besitz der Gemeinde befinden. Die Festlegungen für das neue Baugebiet sollen so frei wie möglich gestaltet werden. Deshalb diskutierte der Rat lange und ausführlich über die Dachformen. Alle Formen, wie zum Beispiel Flachdach oder Nurdach wollte die Mehrheit des Gremiums dann aber doch nicht zulassen.

Möglich sind jetzt Sattel- und Walmdach sowie ein Dach mit verschiedenen Neigungen und ein Pultdach. Letzteres aber mit einer Mindestneigung von zehn Grad. Renate Zirndt hätte es gerne auf Sattel- und Walmdach beschränkt gewusst. Christian Pavel wünschte sich im Baugebiet auch moderne Baustile. Kleinschrodt hatte darauf hingewiesen, dass Baufreiheit besser sei, als ständig Befreiungen vom Bebauungsplan zu genehmigen. Zudem sei es ja das Bestreben der Gemeinde, jüngere Leute im Ort zu halten.

Bei der Farbwahl für die Fassade wird nicht alles möglich sein – grelle Farben zum Beispiel.

Es hängt vom Überschwemmungsgebiet ab

Sofern nun die überschlägige Ermittlung des Überschwemmungsgebiets keine oder nur geringfügige Auswirkungen auf den Bebauungsplan bringt, kann Bürgermeister Hoh über die notwendigen Begründungen im Plan entscheiden und diesen auslegen lassen. Falls sich erhebliche Auswirkungen ergeben, wird eine Gemeinderatssitzung einberufen.

Die derzeitigen Gartenpächter werden von der Gemeinde Kaltensondheim informiert, dass ein Baugebiet entstehen soll. Ebenso werden sie über den zeitlichen Ablauf der Erschließung informiert. Wer weiterhin ein Gartengrundstück benötige, für den sieht Bürgermeister Hoh Alternativen.

Wer zudem ein Baugrundstück möchte, der solle sich rechtzeitig an die Gemeinde mit seinen Wünschen wenden. Ob ein Einheimischenmodell möglich sei, werde rechtlich vorher abgeklärt.