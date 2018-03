169 Unfälle im Januar

Vergangenen Januar gab es auf den Straßen im Landkreis Kitzingen 169 Verkehrsunfälle. Fünf Personen wurden schwer verletzt, 19 Verkehrsteilnehmer erlitten leichtere Blessuren. Der Sachschaden lag bei 103 000 Euro. Wie aus der Monats-Bilanz der Polizei weiter hervorgeht, waren von den 169 Karambolagen 109 so genannte Kleinunfälle. Es gab 26 Unfallfluchten. Alkohol war bei drei Unfällen im Spiel, dabei wurde eine Person verletzt.

Rettungsgasse

Wie immer gibt es einen Tipp des Monats, diesmal zum Thema Rettungsgasse. Das sollte beachtet werden: Eine Rettungsgasse muss gebildet werden, sobald der Verkehr stockt. Die Gasse wird immer zwischen dem äußerst linken Fahrstreifen und dem rechts daneben gebildet. Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen fahren also so weit wie möglich nach links, alle anderen so weit wie möglich nach rechts. Und: Halten Sie die Gasse offen, wenn ein Einsatzfahrzeug durchgefahren ist.