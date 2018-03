166 Wallfahrer kehrten pünktlich zurück

Sie hatten viel Glück mit dem Wetter am Samstag und Sonntag, die Volkacher Wallfahrer auf ihrem Weg nach Burgwindheim und wieder zurück: Nicht zu heiß und mit gelegentlichen Windstößen angenehm kühl.

64 Kilometer waren es insgesamt, die die 166 Personen starke Gruppe zu bewältigen hatte. Davon absolvierte die Pilger 50 zu Fuß, lediglich zweimal sieben Kilometer ließen sie sich mit dem Bus fahren. Und zwar aus Sicherheitsgründen, denn die beiden Wallfahrtführer Lothar Engert und Gregor Schrauth wollten es der doch der recht großen Gruppe nicht zumuten, auf der vielbefahrenen und nicht ganz ungefährlichen B 22 zu Fuß unterwegs sein zu müssen.

Heimkehrer empfangen

Am Samstagmorgen um 5 Uhr in der Frühe hatte Pfarrer Johannes Hofmann die Wallfahrer in der Stadtpfarrkirche verabschiedet, und sehr pünktlich am Sonntag um 18 Uhr empfing er die Gruppe am Marterl an der Dr.-Eugen-Schön-Straße, Abzweigung Prof.-Jäcklein-Straße. Traditionell hatte der Pfarrer den Weg unter dem Baldachin zurückgelegt und empfing die Heimkehrer mit der Monstranz. Und wie immer ließen es sich die Volkacher nicht nehmen und begrüßten sie zu Hunderten. Von einem ebensolchen Empfang in Burgwindheim berichtete auch Engert: „Das ist auch immer wieder toll zu erleben, wie wir dort begrüßt werden.“

In der Pfarrkiche, beim letzten offiziellen Teil der zweitägigen Wallfahrt, zeigte sich Engert beeindruckt über die Anzahl der Wallfahrer, die seit einigen Jahren recht konstant sei. „Bei solch einem Anlass sind die Wallfahrer, also Sie alle, das Wichtigste“, so Engert. Wichtig seien natürlich auch der Pfarrer und die elf Ministranten. Letztere waren einen Teil der Strecke mitgegangen.

Musiker begleiteten sie auf dem Weg

Immer mit dabei waren auch die Musiker, „und es ist gar nicht so leicht, gleichzeitig so lange zu gehen, ein manchmal schweres Instrument zu tragen und auch noch zu spielen“. Die beiden Vorbeterinnen hatten vom vielen Sprechen schon eine trockene Zunge bekommen - und die Träger der Fahnen und der Bilder beneidete Engert ebenfalls nicht um ihre Aufgabe.

Letztlich lobte Engert drei treue Pilger für langjähriges Mitgehen. Seit 25 Jahren ist Hildegard Braun dabei, seit 30 Jahren Hans Linke und auf stolze 40 Jahre kommt Bürgermeister Peter Kornell. Er trage eine Familientradition weiter, sagte Kornell, der seit dem 8. Schuljahr mit Ausnahme von zwei Jahren mit dabei ist. Sein Vater hatte es zur Familienaufgabe gemacht, „dass aus jeder Volkacher Familie ein Mitglied mitgehen muss“. Kornell verband das gleich mit einem Appell an seine Mitbürger, sich dieser Tradition anzuschließen.

Nach einem kurzen Abschiedsgottesdienst war so mancher der Wallfahrer, insbesondere ein Teilnehmer im jugendlichen Alter, froh, die Wanderschuhe ausziehen und den leicht malträtierten Füßen Frischluft zu gönnen.