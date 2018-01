140 Hektar Weinberg werden neu geordnet

Weinberge werden in der Nordheimer Flur auf einer Fläche von 140 Hektar neu geordnet. Die Flurbereinigung, die im Jahr 2023 abgeschlossen werden soll, erfordert Investitionen von 2,11 Millionen Euro. In der Teilnehmerversammlung wurde das Bauprogramm 2016/2017 vorgestellt und der Vorstand neu gewählt.

Bauoberrat Michael Kuhn vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken ist auch Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft des Weinberg Neuordnungsverfahren. Er dankte zunächst den bisherigen Vorstandsmitgliedern Karl Braun, Rainer Braun, Volkmar Braun, Rudolf Glaser, Roman Gürsching, Günter Höhn, Klaus Roßdeutscher, Klaus Ströhlein und Petra Ungemach für ihre Arbeit in den vergangenen sechseinhalb Jahren. „Der Vorstand engagierte und orientierte sich im hohem Maße für das Gemeindewohl“, sagte Kuhn.

Nach mehreren Vorschlägen und Diskussionsbeiträgen wurden für die sechsjährige Wahlperiode folgende Personen (der Stimmenzahl nach) in den Vorstand gewählt: Klaus Ströhlein, Simon Trost, Roman Gürsching, Volkmar Braun, Klaus Roßdeutscher, Michael Schneider und Rainer Braun. Stellvertreter sind Petra Ungemach, Rudolf Glaser, Karl Braun, Dieter Knoblach, Thomas Borst, Markus Kram und Günter Höhn. In einer konstituierenden Sitzung werden in Kürze der örtliche Beauftragte der Teilnehmergemeinschaft, der Wegbaumeister und der Pflanzmeister gewählt.

Betröpfelungs-Projekt

Im Weinberg sieht es aktuell so aus: Ausgebaut werden laut Bauoberrat momentan zwei Asphaltwege mit einer Länge von 700 und 1260 Metern. Außerdem werden Gräben und Wasserrückhaltungen sowie die etwa zwei Hektar große Auffüllfläche am Eichelsee angelegt.

Bis August 2017 soll der zweite Bauabschnitt mit dem Ausbau weiterer Asphalt- sowie der Grünwege und einer Stützmauer durchgeführt werden. Im Herbst nächsten Jahres sollen schließlich die Abmarkung der Wege und Gräben und danach die Wertberechnung erfolgen. Für Anfang 2018 sind die Neuverteilungsverhandlungen vorgesehen.

Von der Beregnungsgemeinschaft Nordheim appellierte Winfried Glos an die Winzer, sich am geplanten Wasser-Betröpfelungs-Projekt in der Nordheimer Flur zu beteiligen. Dieses umfasst insgesamt eine Fläche von 420 Hektar. Finanziell tragbar sei die Investition ab einer Beteiligung von 75 Prozent; davon sei man noch weit entfernt: 120 Hektar wurden bislang angemeldet. Die Kosten, die derzeit bei 10 000 Euro pro Hektar liegen, würden sich bei größerem Zuspruch entsprechend reduzieren, betonte Glos.