13 Parkplätze und eine Insel in der Volkach

Das alte Feuerwehrhaus und die benachbarte Fischhälterei, das Hallenbad und letztlich der Brandshof in der Altstadt – bei diesem kleinen Stadtrundgang informierten sich die Volkacher Stadträte vor Ort über die derzeitigen Situationen. Und sie nahmen Pläne in Augenschein, wie es an diesen Stellen zukünftig aussehen wird.

Alte Feuerwehr kommt weg

Vom Zeilitzheimer Tor aus führte der von Bürgermeister Peter Kornell angeführte Gang zunächst zum alten Feuerwehrhaus, derzeit noch eine Lagerstätte für „alles Mögliche“, so der Bürgermeister. Früher sei das Haus so voll gewesen, dass unter anderem ein Flohmarkt abgehalten wurde, um es leerer zu bekommen. Aktuell lagern dort eine Kutsche, eine überdimensionale Sitz-Krone für Weinköniginnen und Utensilien der katholischen Kirchengemeinde.

Der Plan ist, das „nicht erhaltungswürdige“ Gebäude abzureißen und hier eine Parkfläche mit 13 Stellplätzen einzurichten. Daneben würde ein kleiner Freizeitbereich entstehen. Vorgesehen, neben Sitzbänken am Bach, ist unter anderem eine Seilbrücke, um den Platz für Kinder attraktiver zu gestalten. An der Volkach hat die Stadt ein gut vier Meter breites Grundstück gekauft, das in die Pläne einbezogen wird.

Freizeit auf der Fischhälterei

Ein paar Meter weiter an der Volkach steht noch immer die alte Fischhälterei, die Mitte der 70er Jahre durch den Inhaber Fischzucht Gerstner nach dessen Umzug nach Obervolkach in Volkach aufgegeben worden ist. Auch dieses marode Gebäude ist für den Abriss vorgesehen. Ein Plan für das Gelände wäre, sie als kleine (Freizeit-)Insel vom Bach umfließen zu lassen – mit Zugang über ein Brückchen. Auf dem davor liegenden Grundstück könnten noch Stellplätze entstehen, wenn das Areal gekauft werden könnte.

Hallenbad voll im Zeitplan

Am Hallenbad sind die Rohbauarbeiten so gut wie fertiggestellt, sagte Bauamtschefin Ulla Gistel-Gareiß. So seien unter anderem die Trockenbauer fertig, die die Wände der sanitären Anlagen installiert haben. Gut sichtbar sind auch die Personalbereiche, insbesondere die Aufsichtskabine für die Bademeister. „Wir sind voll im Zeitplan, und finanziell sieht es auch gut aus“, ergänzte Kornell. Bald schon könnten die Fliesen ausgesucht werden, und die erste Zuschuss-Finanzspritze von einer Million Euro sei unterwegs. Leichtes Kopfweh verursacht bei den Räten noch ein großer Schornsteinschlot, der nicht mehr benötigt wird.

Idee einer Quartiersgarage

Schließlich begutachteten die Räte das Gebäude Schelfengasse 8, das an den Brandshof in der historischen Altstadt angrenzt. Jener Brandshof soll saniert und ausgebaut werden. Damit der Grundstückseigentümer auch Baukräne und weiteres benötigtes Material vorhalten kann, sollen das obere Stockwerk des Gebäudes Schelfengasse 8 sowie die angrenzende Scheune abgerissen werden.

Der Denkmalschutz, sagte Gistel-Gareiß am Rande der Besichtigung, habe trotz Bedenken sein Einverständnis dafür erteilt. An der Stelle der Scheune ist eine „Quartiersgarage“ angedacht. „Parkraum in der Innenstadt ist knapp, wir mussten schon am benachbarten Gänseplatz mehr Stellplätze anlegen als vorgesehen war“, sagte Kornell. Wie viele Parkplätze zusätzlich entstehen können, steht aktuell noch nicht fest.