129 Ferienpasskinder glücklich gemacht

„129 Kinder haben Sie in diesem Sommer glücklich gemacht“, sagte Dettelbachs Bürgermeisterin Christine Konrad am Dienstagabend im historischen Rathaus zu gut 40 Helfern der Ferienpassaktion der Stadt. Gleichzeitig stellte sie mit Seda Elmas die neue Ansprechpartnerin der Stadt für die Jugendarbeit vor, die seit dem 1. September auch für die Ferienpassaktion zuständig ist.

Eine „klitzekleine kulinarische Belohnung und die Möglichkeit sich auszutauschen“, das war, neben dem Danke sagen, der Sinn des Abends, so die Bürgermeisterin in ihrer kurzen Begrüßung, in der sie auch ein Resümee der diesjährigen Ferienpassaktion zog. 55 Vereine und Privatpersonen hatte die Stadt Ende März 2017 angeschrieben, 20 davon hatten sich mit einer Idee und der Zusage, diese Umzusetzen gemeldet.

Und so gab es am Ende 20 Veranstaltungen in der Ferienzeit aus den Bereichen Sport, Spiel, Kunst und Kultur, Handwerk, Outdoor und Freizeit, an denen sich die 129 Kinder und Jugendliche beteiligen konnten. Neben drei Veranstaltungen durch die städtische Jugendarbeit waren es 16 Vereinsveranstaltungen und eine von einer Privatperson organisierte.

Dabei wurden die Veranstalter darum gebeten, den Teilnehmerbeitrag niedrig zu halten, um möglichst vielen Kindern einen Zugang zu den Veranstaltungen zu gewähren.

Neben Theaterbesuch und Sportabzeichen konnten Nistkästen gebaut, Golf gespielt, geangelt, am Bach gewandert, Brot gebacken oder Ytong-Skulpturen geschaffen werden, um nur einige Aktionen zu nennen.

Insgesamt, so resümierte Bürgermeisterin Konrad, wurden auch 2017 wieder neue und attraktiver Veranstaltungen geboten und die Teilnehmerzahl von 109 auf 129 gesteigert werden. Da es nur noch für einige Veranstaltungen, etwa Schwimmbadbesuche, nötig ist einen Ferienpass für vier Euro zu erwerben, erfolgt auch kein Spendenaufruf zur Unterstützung der Aktion mehr, so dass am Ende nur die Schnepfenbacher Druckerei Scholz hier einen Zuschuss gegeben hat.