115 Jahre Stadtgeschichte auf 200 Seiten

Frisch aus der Druckerei kommt das Buch „Bernemer Leut' und Gschicht'n – 1900 bis 2015“ von Kurt Kraus. Es handelt sich um eine reich bebilderte Dokumentation, in der auf fast 200 Seiten wichtige Ereignisse aus der Mainbernheimer Geschichte in den vergangenen 115 Jahren dargestellt sind. So erfährt man etwa, dass die Stadtkämmerei für 1907 erstmals den Anschluss an den „Telephonverkehr“ einplante. Zeitzeugen berichten vom Ende des Zweiten Weltkrieges in Mainbernheim. Auch der letzte Halt eines Zuges am Mainbernheimer Bahnhof ist nachzulesen. Die bisherigen Bildbände des Autors über Mainbernheim „Zwischen Pulverturm zum Eichelsee“ (1990) und „Mainbernheim – einst und jetzt“ (2003), sind bereits vergriffen. Das neueste Buch ist sein umfangreichstes Werk und erscheint in einer Auflage von 300 Stück. Man bekommt es in der Stadtverwaltung oder im Lebensmittelgeschäft Fuchs für 15 Euro.

Kurt Kraus hat seit seiner Geburt im Jahr 1926 in Mainbernheim gelebt, unterbrochen nur durch ein Jahr Militärdienst und fünf Jahre Kriegsgefangenschaft. Die Bucherscheinung gelang dem agilen Pensionär rechtzeitig zu seinem 91. Geburtstag. Drei Jahre lang hat er dazu recherchiert, Unterlagen gesichtet, Zeitzeugen befragt, Fotos ausgewählt und Texte geschrieben. Sein Sohn, Bürgermeister Peter Kraus, unterstützte ihn dabei, alles digital in Buchform zu bringen.

Gedruckt wurde das Werk in der Druckerei Hügelschäffer, in der Kraus 35 Jahre lang als Druckereikaufmann gearbeitet hatte. Neben den Heimatbüchern hat der 91-Jährige auch eine Broschüre zum 260. Jubiläum der evangelischen Kirchengemeinde (1993) sowie zum Jubiläum „100 Jahre Gemeindediakonie Mainbernheim“ (1999) herausgegeben. Weitere Bücher will er künftig nicht mehr schreiben, ist sich Kurt Kraus sicher.