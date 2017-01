1111-jähriges Bestehen ist Motiv für den Faschingsorden

Nach der Devise „Ein Tag, an dem Du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag“ fiel am Samstag der Startschuss in die fünfte Jahreszeit bei der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO). Beim Faschingsauftakt erlebten etwa 130 närrische Mitstreiter im Vereinsheim ein kurzweiliges Miteinander, bei dem die KVO-Garde ihren neuen Tanz präsentierte. Der Applaus des Publikums ließ schon einmal die Vorfreude auf die drei Prunksitzungen im Januar erkennen.

Verdiente Fastnachter geehrt

Nach der Eröffnungsschunkelrunde stellte KVO-Präsident Manfred Krapp den neuen Hausorden vor. Das 1111-jähriges Bestehen von Obervolkach und Volkach im Jahr 2017 ist das Motto des farbenfrohen Ordens. Der Elferrat hat Nachwuchs bekommen. Den Newcomern Felix Baumgartl, Patrick Hoeft und Konstantin Kraus setzte Sitzungspräsident Torsten Müller die Narrenkappen auf.

Stefan Grafe, Regional-Vizepräsident bei der Föderation europäischer Narren (FEN) hatte Auszeichnungen für besonders verdiente KVO-Mitglieder mitgebracht. Der FEN-Orden in Silber ging an Andreas Staudt (Helfer Technik) und Elisabeth Thaler (Leitung Küche). Mit Bronze wurden Hannes Barthelme und Christian Baur (beide Elferräte) ausgezeichnet. Sessionsorden der FEN bekamen Stefan Bedenk (Helfer Technik) und Andre Münch (Männerballett-Chef). Vom Fastnacht-Verband Franken (FVF) würdigte stellvertretender Bezirkspräsident Tobias Brand den Einsatz weiterer ehrenamtlicher Mitstreiter. Für ihre Verdienste um die fränkische Fastnacht erhielten Doris Krapp (42 Jahre Schatzmeisterin), Roman Münch (Hausmeister) und Roland Seufert (Dreigestirn) die Ehrennadeln in Silber. Den Jugendorden bekamen Franziska Kirchner und Lena-Sophie Kraus (beide Gardetanz). Jahresorden des FVF gingen an Peter Fuchs und Barbara Jüttner (beide Gesangsgruppe Lerchen). „Hier steht geballte Vereinsleistung“, lobte Brand die Geehrten.

Bei den Vereinsehrungen belohnte Präsident Krapp die Treue langjähriger Mitglieder. Seit 33 Jahren ist Anita Kamm bei der KVO. Auf 22 Jahre brachten es bisher Silke Hauk und Torsten Müller. Seit elf Jahren sind Elisa Bätz, Mareike Baur, Kerstin Feuerbach, Sonja Feuerbach, Alexander Krapf und Janina Weissenseel Mitglied.

Sticker für treue Elferratstätigkeit erhielten unter anderem Sebastian Erhard und Stefan Bedenk. Beide sind seit 15 Jahren im Elferrat aktiv. Für musikalische Stimmung sorgte Kapellmeister Mario Ziegler (Frankenwinheim). In der anstehenden Session hat die KVO einen vollen Terminkalender. Nächste Veranstaltung ist die Winterwanderung nach Zeilitzheim am Samstag, 17. Dezember. Am Rosenmontag wird große Jubiläumsparty in Volkach gefeiert.