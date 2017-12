1100-Jahr-Feier: Der Wein steht im Mittelpunkt

Ein Rekordversuch, ein Namensvetter-Treffen, Winzerspiele und Fähren-Tauziehen sind nur einige der Programmpunkte zum Nordheimer Jubiläumsjahr 2018. Mit 39 Veranstaltungen feiert die Winzergemeinde die das 1100-jährige Bestehen. Das komplette Programm wurde jetzt vorgestellt.

Seit Ende 2016 laufen die Vorbereitungen für das Jubiläum. Dietmar Rohmfeld, Sprecher des Touristikrats und Motor der Organisation, dankte bei der Präsentation des Veranstaltungskalenders seinem 16-köpfigen Team, das bei etlichen Zusammenkünfte viele „gute Ideen“ einbrachte.

1100 Weine zum Verkosten

„Ein jeder hat etwas gesehen, aufgeschnappt und mit in unsere Sitzungen gebracht“, sagte Rohmfeld und lobte besonders die Marketing-Fachfrau Birgit Zugelder. Die vielfältigen Vorschläge wurden auf ihre Machbarkeit überprüft und meist sei die Frage nach Unterstützern von Erfolg gekrönt gewesen.

Grundidee der Planungen sei gewesen, dass das ganze Dorf in die Feierlichkeiten eingebunden sei, erklärten Touristikratsprechers Rohmfeld und sein Vorgänger Günter Sauer. Rohmfeld lobte die Bereitschaft der Betriebe, sich bei den Veranstaltungen einzubringen – ganz zur Freude von Bürgermeister Guido Braun, der wie weitere sechs Gemeinderäte im Organisationsteam engagiert ist.

Im Mittelpunkt des Veranstaltungsprogramms stehen Nordheim und seine Weine. So haben die Organisatoren für Samstag, 21. April, einen Rekordversuch ins Auge gefasst. Am Tag der Nordheimer Beurkundung laden über vierzig Weingüter zu einer Weinprobe ein, die als größte Weinprobe der Welt in den Rekordbüchern ihre Niederschrift finden soll. Insgesamt 1100 Weine der verschiedenen Rebsorten und Jahrgänge werden an diesem Tag zur Verkostung bereitstehen.

Buttenwettlauf bei den Winzerspielen

Sieben Tage später, am 21. April, wird die Gemeinde als bleibende Erinnerung den Jubiläumsweinberg vorstellen. Die Rebfläche lädt dazu ein, den Lebensraum Weinberg hautnah zu erleben. Wer Interesse hat, kann sich mit einer Namensgravur auf einer Stahlplatte im Weinberg verewigen.

Am 14. Juli rückt die Nordheimer Fähre ins Zentrum der Aktivitäten. Beim Fähre-Tauziehen“ gilt es, das Schiff von der Escherndorfer auf die Nordheimer Seite zu ziehen. Weiter sind ein Namensvetter-Treffen beim Nordheimer Weinfest (10. bis 13. Mai), das Musik-Festival Divino Vinotonale (28. Juli), das Jubiläumswochenende mit dem Tag der offenen Höfe (18. und 19. August), die ersten Fränkischen Winzerspiele mit Buttenwettlauf und weiteren „Wein-Disziplinen“ (19. August) und die Nacht der 1100 Lichter (1. Dezember) geplant.

Jubiläumssekt an der Mariensäule

Gefeiert wird auch der 25. Geburtstag der Partnerschaft mit der elsässischen Partnergemeinde Nordheim (6. Oktober) und im Juni (9. und 10. Juni) zeigt ein Laien-Theaterspiel Amüsantes und Interessantes über Nordheim. Zu den Feierlichkeiten werden ein Jubiläums-Fotokalender, ein Koch- und Backbuch und eine Jubiläumstorte präsentiert.

Zum Auftakt der 1100-Jahr-Feierlichkeiten treffen sich die Nordheimer an Silvester an der Mariensäule, wo mit einem Glas Jubiläumssekt das Jubiläumsjahr eingeleitet wird. Das Jahr wird am 29. Dezember mit einer Wein-Gala ausklingen.