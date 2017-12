1000 Euro als Weihnachtsgeschenk an den Siedlerverein

Landesverband spendiert Geld für den Kulturwanderweg und ehrt langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Etzel

(rtr) Zur Überraschung der Mitglieder war bei der Weihnachtsfeier des Siedlervereins Schwarzach nicht nur der Nikolaus mit dem Christkind, sondern – was bei solchen Anlässen überhaupt nicht üblich ist – der Landespräsident des Verbandes Wohneigentum und erste Vizepräsident des Bundesverbandes, Siegmund Schauer, gekommen.

Als Geschenk überreichte Schauer einen Zuschuss seines Landesverbandes in Höhe von 1000 Euro an die Vorsitzende des Siedlervereins, Melanie Rosenberger, für den Schwarzacher Kulturwanderweg, den der Siedlerverein in Eigenregie und auf eigene Kosten erstellte und der vor etwa einem Jahr eingeweiht wurde.

Eine weitere Überraschung, insbesondere für den langjährigen Vorsitzenden des Siedlervereins Wolfgang Etzel, war die Auszeichnung des Landesverbandes. Aufgrund seines außerordentlichen Engagements und als Zeichen der Anerkennung für Verdienste um die Siedlerbewegung wurde Wolfgang Etzel mit dem Verbandsehrenzeichen in Gold geehrt. Wolfgang Etzel ist derzeit Kreisvorsitzender des Siedlerverbandes und Mitglied im Ausschuss des Bezirksverbandes. Er war sechs Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Siedlervereins Schwarzach und 15 Jahre dessen Vorsitzender. Darüber hinaus war Wolfgang Etzel auf Landesebene aktiv, wirkte er bei speziellen Aufgaben der Mitgliederwerbung für den süddeutschen Raum engagiert mit, wie der Presse mitgeteilt wird. Unter dem Beifall der Mitglieder überreichte Präsident Siegmund Schauer seine „Geschenke“; eine gelungene Überraschung für die Schwarzacher Siedler.