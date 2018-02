10. Diabetikertag in der Klinik

Die Klinik Kitzinger Land lädt für Samstag, 16. April, von 9.15 bis 15.15 Uhr zum 10. Kitzinger Diabetikertag in den Gemeinschaftsraum der Klinik ein. Er wird geleitet von Chefarzt Dr. Ulrich Dreher und richtet sich an Menschen, die bereits an Diabetes mellitus erkrankt oder gefährdet sind. Eingeladen sind außerdem deren Angehörige und Interessierte.

Wie es in einer Mitteilung aus der Klinik heißt, möchten die beiden Diabetologen Dr. Kathrin Müller und Chefarzt Dr. Ulrich Dreher die Zuhörer über neue Behandlungsmöglichkeiten mit Tabletten und neuen Insulinen auf den aktuellen Stand der Diabetestherapie bringen.

Im zweiten Schwerpunktthema unter dem Motto: „Nicht stehen bleiben – nach vorne schauen“ spricht der Diplompsychologe Dr. Christopher Scheff über das jeden Diabetiker umtreibende Thema: Diabetes, Motivation und Motivationsbarrieren.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Erfahrungen mit anderen Betroffenen auszutauschen. Daneben kann sinnvolle und altersgerechte Bewegung unter fachkundiger physiotherapeutischer Anleitung in der Gruppe praktiziert und geübt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neue Hilfsmittel für Diabetiker werden auch diesmal wieder durch eine begleitende Ausstellung von verschiedenen Unternehmen vor dem Gemeinschaftsraum präsentiert.

Essen: Die diabetesgereichte Mahlzeit wird für einen Kostenbeitrag von sechs Euro angeboten, dafür wird um Anmeldung gebeten unter: Tel. (0 93 21)70 42 41.