10 000 Gäste bei Schlossparkführungen am Schwanberg

(ppe) 800 Euro befanden sich in einer gewichtigen Dose, die Schwester Dorothea Krauß CCR (Communität Casteller Ring) der Geschäftsführerin des Geistlichen Zentrums Schwanberg Ute Hellwig in die Hand drückte. Das Geld haben in diesem Jahr Gäste den ehrenamtlichen Schlossparkführern übergeben. Letztere spendeten es für den Erhalt des fast hundert Jahre alten Parks. „Ich freue mich nicht nur über das Geld, sondern vor allem auch darüber, dass Sie immer mit so viel Herzblut auf den Berg heraufkommen und den Leuten den Park und das Umfeld auf ihre ganz individuelle Art näher bringen“, dankte Hellwig laut Mitteilung den Schlossparkführern. Dorothea Krauß, die sich um die Organisation der Führungen kümmert, wartete mit beeindruckenden Zahlen auf. Sie rechnete vor, dass seit 2010, als die Sanierung der historischen Parkanlage begonnen hatte, 425 Gruppen zu Gast waren. Das bedeutet: Insgesamt haben bisher fast 10 000 Personen den Park bei Gruppenführungen kennengelernt. Im Bild: Walter Fuhrmann, Eva Gebhardt, Rosmarie Hofmann, Heinz Zippelius, Ernst Dörr, Peter Hess, Ute Hellwig, Bärbel Faschingbauer, Monika Conrad und Sr. Dorothea Krauß. Es fehlen Marion Hofmann, Ruth Holfelder und Diana Fuchs.