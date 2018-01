1,45 Millionen Euro vom Staat

Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen in der Region Kitzingen dieses Jahr mit Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen in Höhe von 1,45 Millionen Euro, teilen die Abgeordneten Otto Hünnerkopf (CSU), Volkmar Halbleib (SPD) und Günther Felbinger (Freie Wähler) mit. Die Gelder – die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bewilligt werden – teilen sich dabei auf in eine Million Euro für die Stadt Volkach und 450 000 Euro für den Landkreis Kitzingen.

Die Gründe für die Bedarfszuweisungen sind in ganz Bayern verschieden: Rückläufige Bevölkerungsentwicklung, Sonderbelastungen oder länger andauernde Schwierigkeiten können darüber ausgeglichen werden. Stabilisierungshilfen sind demgegenüber Mittel für strukturelle Härten, die ihren Ursprung in der Bevölkerungsentwicklung haben.

In diesem Jahr hat der Freistaat da Volumen von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen um 30 Millionen auf landesweit 150 Millionen Euro erhöht. Das ist erneut eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.