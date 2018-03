Zweiter Deutsch-Tschechischer Freundschaftstag

Enger zusammenwachsen, mehr vom Anderen erfahren, sich gegenseitig austauschen und natürlich miteinander feiern sind einige der Ziele, die mit dem Deutsch-Tschechischen Freundschaftstag verfolgt werden. Weiterhin stehen Tipps für Ausflugsziele in die angrenzenden Regionen auf dem Programm. So präsentieren sich in diesem Jahr westböhmische und vogtländische Kulturbetriebe, Freizeitgebiete und -einrichtungen sowie Destinationen des Frankenwalds und des Fichtelgebirges in der Innenstadt. Der 22. April steht ganz im Zeichen der deutsch-tschechischen Freundschaft und zieht sich von der Stadtbücherei durch die Innenstadt bis hin zum Museum Bayerisches Vogtland und der Freiheitshalle. Auch im Bürgerpark Theresienstein mit Zoo, Botanischem Garten, und Geopfad finden Besucheraktionen statt. Von 11.00 bis 18.00 Uhr wird in der Innenstadt ein deutsch-tschechisches Freundschaftsfest mit buntem Rahmenprogramm, Live-Musik und kulinarischen Spezialitäten aus Bayern und Westböhmen gefeiert. Ein kostenloser Sonderbus pendelt zwischen dem Hauptbahnhof, der Innenstadt und dem Bürgerpark Theresienstein. In der Innenstadt haben die Geschäfte von 13.00 -18.00 Uhr geöffnet.

Änderungen vorbehalten.

Das Projekt wird aus dem Förderprogramm ?Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 (INTERREG V)? finanziert.



Více sr?stat, dozvídat se mnoho nového, vym??ovat si vzájemné zku?enosti a p?irozen? spolu slavit! To jsou cíle N?mecko-?eského Dne P?átelství! Na programu jsou v?ak také tipy na výlety v p?íhrani?ních regionech. V tomto roce se v centru m?sta budou prezentovat západo?eské a fojtské lázn?, volno?asové areály a za?ízení, i destinace Franckého lesa a Smr?in. 22. duben bude celý v symbolu n?mecko-?eského p?átelství a bude se rozprostírat od m?stské knihovny centrem m?sta k muzeu Bayerisches Vogtland a víceú?elové Freiheitshalle. Atrakce pro náv?t?vníky se budou nacházet také v m???anském parku Theresienstein, kde se nachází ZOO, botanická zahrada, Karlovarská zahrada a geologická stezka. Od 11:00 do 18:00 hodin se bude v centru m?sta konat slavnost n?mecko-?eského p?átelství. Zdarma bude pendlovat autobus mezi hlavním nádra?ím, centrem a m???anským parkem Theresienstein. V centru m?sta budou mít otev?eno i obchody od 13:00 do 18:00 hodin.

Zm?ny vyhrazeny.

Projekt je spolufinancován z programu Cíl EÚS ?eská republika ? Svobodný stát Bavorsko 2014 ? 2020 (INTERREG V).

Weitere Infos unter www.stadtmarketing-hof.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof