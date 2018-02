Eine 53-jährige Autofahrerin geriet in Hof am frühen Montagmorgen beim Abbiegen ins Schleudern. Wie die Polizei mitteilte,Sie fuhr die Erlhofer Straße entlang und wollte in die Luisenburgstraße abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte geriet sie ins Schleudern und prallte gegen ein geparktes Auto.An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro.