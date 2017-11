Zu schnell auf regennasser Fahrbahn: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A9

Wie die Polizei berichtet, ist am Mittwochvormittag ein 50-Jähriger aus Südbayern mit seinem Audi A8 auf der A9 bei Berg auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Grund hierfür war die nicht angepasste Geschwindigkeit. Er touchierte zunächst heftig die Mittelschutzplanke und beschädigte hier mehrere Leitplankenfelder.



Anschließend kam er etwa einhundert Meter später auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die beiden Insassen des Audi blieben unverletzt. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Die Fahrerin eines VW Passats konnte den umherfliegenden Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und beschädigte sich beim Überfahren einen Reifen.



In der Folge versuchte ein 35-jähriger Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Hof an der erkannten Unfallstelle abzubremsen. Aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die drei Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht.



Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Weiterhin entstand an Flur, Verkehrsschildern, Leitpfosten und dem Wildschutzzaun ein Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Beide Richtungsfahrbahnen waren für etwa eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.



Während der Bergungsmaßnahmen überfuhr in Richtung München ein BMW-Fahrer einen Absicherungsleitkegel und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer wurde im Rahmen der Fahndung im Bereich Bayreuth gestellt. Gegen ihn ergeht jetzt Anzeige wegen Unfallflucht.



Neben dem Rettungsdienst und der Autobahnmeisterei Münchberg waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Berg und Selbitz im Einsatz.