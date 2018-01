outside blue ? inside you

Samstag, 17. Februar 2018, ab 13 Uhr

Freiheitshalle Hof

Jumpramp BMX-Show, Fingerboard Contest und und und

Einmal in der Freiheitshalle Hof spielen. Für Hofer Bands und Solokünstler kein Problem, wenn sie sich zum Your Stage Festival 2018 angemeldet haben und ausgewählt wurden.

Die Acts:

ITCHY

SOOKEE

MATZE ROSSI

RANDALE

ADRENALIZE

AMBER LEAVES

APOLLO APES

ATOMIC VOID

BASTARD?S BREED

BROKEN TITAN

DER400

ELECTRIC5

HANNES WÖLFEL

KOALIKA

K-RICH

LIMBIC

LITTLE HEROES

LOKOMOTOR

LOLA + RAVERS NATURE DJ TEAM

PESTEROUS MIND

RAPHA

ROCKBETON AND THE MÖRTELS

SHOW BAG CREW

SLIMFIT SUPERHERO

THE CAKE IS A LIE

WALKING MEN

Beim Fachbereich Kultur der Stadt Hof in der Freiheitshalle laufen die Fäden zusammen. Aber die Schar der Helfer schon im Vorfeld ist riesig. Der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Oberfranken, die Fachleute von ?IN.DIE.musik?, ?Das Loch? und ?Sticky Fingers? oder Thoralf Lange von der Frankenpost und Miko Sobczy?ski von Radio Galaxy haben mitgewirkt bei Konzept und Lineup. Für die ganze BMX- und Skaterszene sind Robin Specht (Radquartier) und Martin Ehrenberger (Blackriver Ramps) kompetent mit von der Partie.

Zwei Bühnen in der großen Freiheitshalle

Wichtig ist allen im Team, dass die Bands, ob schon bekannt oder noch nicht, optimale Bedingungen vorfinden. So werden in der großen Halle zwei Bühnen mit bestmöglichem Equipment an Licht und Ton aufgebaut. Die beiden Auftrittsmöglichkeiten sind auch dringend nötig, um bei den vielen Bands praktisch ohne technisch bedingte Umbaupausen spielen zu können.

Bühne 3 und 4 zusätzlich

Genau wie bei den vergangenen Ausgaben des Festivals, wird es im Festsaalfoyer der Freiheitshalle eine kleinere Bühne für Singer-/Songwriter und leisere Töne geben. Erstmals wird 2018 auch der Festsaal in das Konzept einbezogen und somit eine weitere Bühne eröffnet. Zu später Stunde verwandelt sich der Festsaal dann in einen Dancefloor.

Lola + Ravers Nature DJ Team ab 23 Uhr im Festsaal

Elektronische Musik, eine einzigartige Show und ausgelassene Stimmung. Seit drei Jahren bringt die Crew von Lola Schwung in das Hofer Nachtleben und entert jetzt das Your Stage Festival. Wer nach Indie, Punk, Rock und Hip Hop weiter den Drang zu Tanzen verspürt, kann den Abend im Festsaal bei Deep House, Tech House und Techno ausklingen lassen. An den Decks: Vicodin, Mono Ton, Chris Witzig und das Ravers Nature DJ Team.

R.I.O.! Finale Clubtour 2018

Erstmals kooperiert das Your Stage Festival mit R.I.O.! Rock in Oberfranken, dem Bandförderprojekt des Bezirks Oberfranken. Die vier Gewinner regionaler Vorentscheide BASTARD´S BREEN (Hof), APOLLO APES (Coburg), ATOMIC VOID (Bayreuth) und WALKING MEN (Bamberg) touren im Februar durch Oberfranken. Das große Tourfinale wird der Auftritt beim YOUR STAGE FESTIVAL sein. Die Besucher sind während der Tour aufgerufen, für ihre Favoriten abzustimmen und "Oberfrankens Band des Jahres" zu wählen. Beim YOUR STAGE können sich die Besucher aktiv beteiligen und an Laptops mit abstimmen. Wer Oberfrankens Band des Jahres ist, wird live on stage bekanntgegeben.

Stilistisch wird die ganze Breite der Bandszene in Hof und Umgebung abgebildet. Dazu kommen vier Hauptacts mit absolut unterschiedlichen musikalischen Charakteren. Sie werden nachmittags und am späten Abend die Bühnen bespielen.

ITCHY, SOOKEE, MATZE ROSSI, RANDALE

Alle sind Headliner, für die regionalen Bands wird das Festival veranstaltet. Aber es gibt auch den Blick über den regionalen Horizont.

Itchy ist eine dreiköpfige deutsche Punkrock-Band, die von 2001 bis 2017 unter dem Namen Itchy Poopzkid aktiv war. Sibbi, Panzer & Max von Itchy haben bereits 7 Alben veröffentlicht und über 900 Konzerte in 20 Ländern gespielt.

Sookee ist Rapperin und Feministin, politisch und in Partylaune, kämpferisch und harmoniebedürftig. Widersprüche sind eine ihrer leichtesten Übungen, wie sich auf 6 Solo-Releases und dutzenden Kollabos nachhören lässt.

Matze Rossi ist ein Sänger und Songwriter aus Schweinfurt und ehemaliger Gitarrist und Sänger der Punk-Rock-Band Tagtraum. 2011 trennte sich Matze Rossi von seiner Band. Im Sommer 2014 erschien das selbstproduzierte Album ?Und jetzt Licht, bitte? auf dem eigenen Label.

Kinderrockkonzert mit Randale am Nachmittag

Randale machen Rockmusik für Kinder. Eigentlich sogar Rockmusik für die ganze Familie. Manchmal sogar für Leute, die gar keine Kinder haben. Jedenfalls keine eigenen. Die leihen sich dann welche, damit sie bei den Konzerten nicht so auffallen. Und das Konzept ist einfach: geradlinig gespielte Songs mit pfiffigen Texten, bei denen Erwachsene nicht schreiend weglaufen müssen. Bei Randale sitzen alle in einem Boot: Eltern, Kinder, Musiker. Alle haben Spaß, viel Spaß, sensationell viel Spaß.?

Zusammen mit den lokalen Bands und Einzelinterpreten ergibt sich so ein abwechslungsreiches Lineup im ganzen Haus. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch eine Vielzahl an zusätzlichen Aktivitäten: Es wird wieder eine Jumpramp mitten im Geschehen geben: auf der einen Seite die Bühnen, auf der anderen die Artisten. Die BMX-Show wird gezeigt, während auf den Bühnen die Bands wechseln; natürlich mit Videounterstützung, damit möglichst viele alles sehen können.

Allerlei Infostände rund um Musik und Jugendkultur finden ihren Platz. Für das Foyer haben sich auch schon die Fingerboarder angemeldet. Auch die Peers von Mindzone, Statement ? Anny Gampert und Music Grimm haben ihr Kommen angekündigt. Mit vielen weiteren Partnern sind die Organisatoren bereits im Gespräch. Selbstverständlich wird es auch die aktuellsten Informationen zu den Bandübungsräumen der Alten Filzfabrik geben.

Kartenvorverkauf für das "Your Stage"-Festival bei folgenden Vorverkaufsstellen:

Hof

Frankenpost-Ticketshop

Poststraße 9/11

95028 Hof

Öffnungszeiten: Mo?Fr von 9.00?18.00 Uhr und samstags von 9.00?12.00 Uhr

Plauen

Freie Presse-Shop

Postplatz 7

08523 Plauen

Bayreuth

Café und Kneipe Heimathafen Bayreuth

Kanzleistraße 2

95444 Bayreuth

Senor Taco

Sophienstraße 7

95444 Bayreuth

Online

https://culticks.com

Die Einzelkarte kostet fünf Euro. Freunde finden lohnt sich besonders, weil auch wieder ein verbilligtes Gruppenticket angeboten wird: 4 Personen zahlenzusammen nur 15 Euro, aber nur im Vorverkauf und nur mit gemeinsamem Einlass. Für Schülersprecher, die den Verkauf in ihren Schulen organisieren, um z.B. die Abikasse aufzubessern, wird es besondere Konditionen geben. Der Termin fällt ja in die Faschingsferien ? liegt also stressfrei auch für Schüler und Lehrer.

Ticketpreise:

Vorverkauf:

· Einzelticket: 5 ?

· Gruppenticket (bis 4 Personen, nur im Vorverkauf, nur gemeinsamer Einlass): 15 ?

Preise an der Tages-/Abendkasse: (nur Einzeltickets!)

· bis 18 Uhr: 8 ?

· ab 18 Uhr: 12 ?

Die aktuellsten Infos gibt es immer auf www.facebook.com/itsyourstage.

Das Festival wird ermöglicht durch eine namhafte Spende der Sparkasse Hochfranken.

Der Hofer Lokalsender extra-radio unterstützt das Festival u.a. durch die Präsentation der beteiligten Bands.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof