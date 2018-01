Vom Pferd gestürzt: 11-Jährige in Oberfranken schwer verletzt

Am Sonntag wurde eine 11-Jährige beim Sturz seines Pferd schwer verletzt. Die 11-Jährige war in Münchberg im Landkreis Hof zusammen mit einer weiteren Reiterin unterwegs, als ihr Pferd plötzlich im Galopp durchging und im Bereich Hammermühle auf dem Asphalt wegrutschte. Pferd und Reiterin stürzten zu Boden.Das Mädchen, welches entsprechende Schutzausrüstung trug, wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Das Pferd blieb offensichtlich unverletzt.